Reacción de Bad Bunny ante triunfo de Adele desata memes

Las distintas escenas que dejaron los Premios Grammy 2023 le han dado la vuelta al mundo, tal como ocurrió con la expresión de Bad Bunny al saberse derrotado en la categoría de "Mejor interpretación pop solista".

¿No soportó? Un video difundido en redes sociales exhibe la expresión seria y desencajada de Bad Bunny durante el discurso de agradecimiento de Adele, quien subió al escenario a recibir el premio. Aunque son apenas unos segundos se puede notar la falta de expresión en la cara del puertorriqueño.

Si bien Bad Bunny no salió de los Grammy 2023 con las manos vacías debido a que ganó el premio al "Mejor Álbum de Música Urbana", e incluso abrió la ceremonia de premiación son sus particulares ritmos latinos, la molestia se hizo presente.

Los usuarios de redes sociales quienes captaron la expresión facial del puertorriqueño no dejaron pasar desapercibido el momento. Algunos incluso criticaron la actitud del cantante quien hace unos meses desapareció de sus cuentas de redes sociales tras ser exhibido por lanzar el teléfono celular de una fan.

"Sus fans y la gente básica le hicieron creer que en realidad es todo un prodigio de la música y sólo es una moda más que pronto terminará", "Nadie hubiera quedado contento si Bad Bunny hubiera ganado a Adele. Qué tal", "Para mí que no entendió una monda de lo rápido que habla, jaja", "yo creo que más bien no le entendió nada de lo q dijo, jaja", son algunas de las respuestas a la publicación.

Pero no sólo comentarios, la expresión de Bad Bunny, como ocurrió con Ben Affleck y Jennifer López, detonó los memes en redes sociales.

Aunque no fue una noche del todo mala para el puertorriqueño quien puso a bailar a artistas como Taylor Swift con temas de su disco "Un verano sin ti", artista con quién compartió una serie de fotografías.