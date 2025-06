Rechaza SCJN amparar a Luis de Llano por caso Sasha Sokol

Por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar al productor televisivo, Luis de Llano Macedo, contra la condena civil que se le impuso en el caso de la cantante Sasha Sokol, con quien tuvo una relación sentimental cuando ella tenía 14 años.

La decisión tomada este miércoles por los ministros de la Primera Sala establece un precedente, al determinar que no hay plazo de prescripción para que las personas víctimas de abuso sexual puedan demandar por la vía civil a sus agresores.

"Cualquier medida prescriptiva lesionaría el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, lo que además se traduciría en la falta de obtener una compensación por el daño sufrido", señala el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, aprobado por la Primera Sala.

De Llano deberá reparar el daño con una disculpa pública y tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual, así como nunca más mencionar a la artista y mucho menos el asunto.

Sasha Sokol reacciona a fallo

Después de casi tres años de pleito legal, Sasha Sokol cerró uno de los capítulos más dolorosos de su vida. La tarde de este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó a Luis de Llano el amparo que había solicitado por la demanda de daño moral en su contra.

Minutos más tarde de que la noticia se hiciera viral en medios y las redes sociales, la cantante rompió el silencio con un poderoso y extenso mensaje que publicó en sus cuentas oficiales.

En su escrito, la exintegrante de Timbiriche reconoció que si bien ninguna sentencia puede borrar el daño sufrido, la resolución de la SCJN le ha devuelto mucho más que su sentido de justicia.

"Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme", escribió.

Sokol celebró no sólo la ratificación en contra del productor, sino el precedente que este fallo deja en la justicia mexicana. Y es que, según explicó, la decisión de la Corte establece que, en materia civil, los casos de abuso sexual a menores no prescriben.

"Esta sentencia trasciende por mucho mi caso y abre la vía del juicio civil para otras víctimas. Desde ahora, cuando esté lista, cada víctima podrá acceder a la justicia y a la verdad", agregó.

La artista también retomó un fragmento del proyecto aprobado por la Corte. y elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, en el que se reconoce el difícil camino que enfrentan las víctimas de abuso infantil antes de poder alzar la voz.

"Son víctimas de violencia sexual sobre hechos que acontecieron cuando eran menores de edad y que causaron secuelas gravísimas en sus mentes que no terminan de desarrollarse o entender hasta que pasa el tiempo y cuentan con madurez, redes de apoyo o cualquier situación que permita comprender lo que sucedió".

Sasha recordó que tenía sólo 14 años cuando comenzó el abuso de Luis de Llano, entonces de 39. En ese entonces no tenía ni las herramientas ni la capacidad de comprender lo que estaba viviendo, pero hoy las cosas no son iguales.

"El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas, como que mis papás estaban de acuerdo, o mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que 'en la mente de una niña fantasiosa'. Por eso la justicia lo ha condenado por el abuso continuo; desde la relación sexual hasta el daño moral".

Con este mensaje, Sasha Sokol cierra un capítulo legal, pero abre una conversación más amplia sobre la violencia sexual y la necesidad de un sistema judicial que escuche, respalde y respete los tiempos de las víctimas.

Asimismo, aclaró que ya no existe ninguna otra instancia a la que De Llano pueda acudir, por lo que tendrá que cumplir con la condena que, desde mayo del 2023, le fue impuesta y que incluye: el pago de una indemnización, una disculpa pública y el abstenerse de hablar de Sokol.