Reencuentro de Blink-182 en peligro: Travis Barker a cirugía

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Desde que Blink-182 anunció su regreso a los escenarios, sus fanáticos no pudieron ocultar su alegría y comenzaron a preguntarse por las fechas de sus conciertos para asegurar su asistencias.

Y es que la banda ha sido todo un referente en el mundo del rock y aunque nunca dejaron de por completo la escena musical, cada quien desarrolló proyectos por separado. Tom Delonge inició su banda "Angels & Airwaves", mientras que Travis Barker y Mark Hoppus continuaron juntos, pero en compañía de un nuevo vocalista.

A finales del 2022, Blink reveló que realizaría una extensa gira mundial que iniciará el próximo 11 de marzo en la ciudad de Tijuana, en México; sin embargo, los planes de la banda podrían estar en peligro por una reciente lesión que el baterista sufrió en una de sus manos. A través de sus redes sociales, Barker reveló que se había fracturado los ligamentos de uno de sus dedos y que estaría en recuperación, esperando que su dedo sanara.

Pero tal parece que su salud no mejoró mucho, pues este lunes el baterista detalló que será operado en las próximas horas: "Cirugía mañana (martes)", escribió Travis junto a varias fotografías en las que muestra la seriedad de su lesión.

En una de las postales se puede ver que el índice de Travis todavía está sumamente hinchado, además de que el movimiento no ha regresado por completo y todavía se aprecian algunas coloraciones moradas alrededor del nudillo.

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y aunque muchos le mandaron buenas vibras, muchos otros no pudieron evitar sentirse preocupados por sus próximos conciertos."Deseando que te recuperes pronto para por fin poder ver a Blink-182", "Activando cadena de oración", "No puedo creer que a 11 días de arrancar una gira mundial estés entrando a un quirófano, sólo espero que no canceles", "Mi salud mental depende de cómo salgas y tu recuperación", "Latinoamérica está unida por esa operación", "Recupérate rápido Travis", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.Por el momento, todas las presentaciones de la banda, tanto en México como en el resto de los países que contempla su tour continúan en pie.