Regresa a la televisión

Verónica Castro regresó a la televisión en el programa “Tu historia como la mía”, para compartir pantalla con su hijo, Cristian Castro y hablar tanto de su relación actual como de lo que significó crecer siendo una familia de celebridades.

Durante el que fue el primer capítulo del talk show, la cantante reveló que intentó que su pequeño no se dedicara a la música, debido a que es una carrera muy demandante y en la que deben tener muchos cuidados especiales para lograr una larga trayectoria.

“Es la peor carrera porque tienes que cuidarte la garganta siempre y todo lo que tomas o te dan va directo a la garganta”, dijo “La Chaparrita de Oro”.

Además, Verónica recordó como Cristian la acompañaba a los palenques, programas de televisión y otros compromisos, aunque debido a su apretada agenda, su madre debía hacerse cargo de otros aspectos como la educación del pequeño, en donde “era un trasatlántico” y le daba muchas facilidades en cuanto a comportamiento y calificaciones.

Durante “Tu historia como la mía”, Cristian Castro aprovechó el espacio para agradecer a Verónica por el apoyo incondicional que le ha brindado a lo largo de los años para impulsar su carrera profesional, recordando incluso que ella pagó su primer disco.

“Le agradezco mucho por creer en mí, estar rodeado de la gente que te quiso tanto, de tu México que te ama tanto, ese apoyo desde chico te lo quiero agradecer, porque siempre me impulsas, somos de la misma especie, me mimeticé contigo, con tu manera de ser, me hiciste mi primer disco con tu dinero, con un productor que tu escogiste”, señaló el intérprete de “Por amarte así”.