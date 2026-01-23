REGRESA A MÉXICO

logo pulso
EL CANTANTE BRITÁNICO ANUNCIÓ SU GIRA MUNDIAL ´TOGETHER, TOGETHER´ EN LA QUE INCLUYE LA CDMX CON DOS CONCIERTOS EN EL ESTADIO GNP SEGUROS EL 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE ESTE AÑO

Por EFE

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante británico Harry Styles anunció su siguiente gira mundial ´Together, Together´ en la que la Ciudad de México es una de las siete metrópolis que recorrerá el artista que vuelve a suelo mexicano después de haber triunfado con ´Love On Tour´ en 2022.

A pocos días de revelar que publicará este jueves su nuevo ´single´ titulado ´Aperture´, el compositor, de 31 años, confirmó que ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana el 31 de julio y 1 de agosto de este año.

La expectativa sobre este concierto entre sus seguidores es alta, ya que Styles lanzará su cuarto y esperado álbum ´Kiss All The Time. Disco, Occasionally´ el próximo 6 de marzo.

Este es su primer disco después de cuatro años, por lo que resonará como algo nuevo en esta gira en la que Latinoamérica tiene presencia en México y Brasil, donde ofrecerá dos conciertos en São Paulo.

Además de tocar en dos de las ciudades más grandes de la región, el excomponente de One Direction estará en Ámsterdam, Londres, Nueva York, Melbourne y Sídney con 50 fechas que distribuirá entre los meses de mayo y diciembre, según un comunicado publicado por Ocesa.

La plataforma de entretenimiento también precisó que habrá invitados especiales de la talla de Jamie xx, Jorja Smith, Skye Newman, Robyn, Shania Twain, Fousheé y Fcukers.

Aunque será la cantautora británica Jorja Smith quien abrirá los conciertos en México a partir de sus fusiones musicales basadas en el soul, R&B y más géneros alternativos.

La empresa también resaltó que los momentos más destacados para esta gira serán los 30 conciertos que ofrecerá en el Madison Square Garden de Nueva York, sus únicas presentaciones en Estados Unidos.

La venta de boletos en México abrirá para los clientes Banamex el 28 de enero, mientras que para el público general será el 29 de enero.

A esta experiencia con el intérprete de ´As It Was´ se sumarán paquetes VIP para sus más acérrimos seguidores, aunque estas ofertas variarán según la ciudad.

Con ´Together, Together´ reaparece a lo grande, así como con lo que será su nuevo disco de 12 canciones producido por su habitual colaborador el británico Kid Harpoon.

