logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

REGRESA A ´TOP GUN´

LUEGO DE 36 AÑOS, EL ACTOR RETOMÓ SU PERSONAJE, ESTA VEZ PARA UNA TERCERA ENTREGA DE LA SAGA

Por EFE

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
REGRESA A ´TOP GUN´

LOS ÁNGELES (EE.UU.)- Tom Cruise regresará a la franquicia de Top Gun para una tercera entrega, que también contará con la producción de Jerry Bruckheimer.

Paramount anunció la noticia este jueves durante su presentación en la Cinemacon, la convención de distribuidores de cine que está llevando a cabo en Las Vegas.

La película será una secuela de ´Top Gun: Maverick´, de Joseph Kosinski, que se estrenó en 2022 y fue nominada a cinco premios Óscar, entre ellos el de mejor película.

En aquel entonces, la película recaudó 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial con un presupuesto de 170 millones de dólares, lo que supuso un impulso para las salas de cine tras las dificultades que enfrentaron durante la pandemia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cruise interpretó al teniente Pete ´Maverick´ Mitchell por primera vez en 1986, en la película de Tony Scott que seguía a un talentoso piloto de la Marina que asiste a una prestigiosa escuela de combate en California.

Luego de 36 años, Cruise retomó su personaje, esta vez para entrenar a una nueva generación sobre cómo llevar a cabo una nueva misión.

Cruise está próximo al estreno de ´Digger´, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, una comedia negra que narra la historia del hombre más poderoso del mundo en su misión para salvar a la humanidad de un caos que él mismo provocó. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Los Ángeles Azules: de Iztapalapa a participar con Andrea Bocelli
    Los Ángeles Azules: de Iztapalapa a participar con Andrea Bocelli

    Los Ángeles Azules: de Iztapalapa a participar con Andrea Bocelli

    SLP

    El Universal

    La agrupación mexicana regresa al Zócalo para un evento junto al tenor italiano Andrea Bocelli.

    Marvel presenta tráiler de Avengers Doomsday en CinemaCon
    Marvel presenta tráiler de Avengers Doomsday en CinemaCon

    Marvel presenta tráiler de Avengers Doomsday en CinemaCon

    SLP

    El Universal

    Chris Evans retoma su papel como Steve Rogers en la nueva entrega del Universo Cinematográfico Marvel.

    Shakira y Beéle lanzan videoclip ALGO TÚ en Barranquilla
    Shakira y Beéle lanzan videoclip ALGO TÚ en Barranquilla

    Shakira y Beéle lanzan videoclip ALGO TÚ en Barranquilla

    SLP

    EFE

    Además del videoclip, lanzan un EP con versiones junto a Shimza e Indira Paganotto.

    Denis Villeneuve confirmado para dirigir próxima película James Bond
    Denis Villeneuve confirmado para dirigir próxima película James Bond

    Denis Villeneuve confirmado para dirigir próxima película James Bond

    SLP

    AP

    La familia Broccoli cedió el control creativo a Amazon MGM, marcando un nuevo proceso de selección para el actor de Bond.