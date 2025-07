Regresa la "Familia f4ntástica"

Diez años después de su última aparición en pantalla, ´The Fantastic Four´, esta vez liderados por el chileno Pedro Pascal, regresan a los cines con el objetivo con el que nacieron de manos de Marvel, salvar al mundo de la maldad que le rodea pero también proteger a un nuevo miembro de la familia.

´The Fantastic Four: First Steps´ es la nueva entrega de la saga de los primeros superhéroes de Marvel, esta vez dirigida por Matt Shakman, más conocido por series de televisión como ´WandaVision´ (2020), ´Game of Thrones´ (2011) o ´The Great´ (2020).

Una nueva aventura de los fantásticos en la que los protagonistas deben atender sus tareas familiares a la vez que rescatan la tierra de la garras del villano Galactus (Ralph Ineson).

Junto a Pascal, en el papel de Reed Richards o Míster Fantástico, aparecen Vanessa Kirby (Susan Storm o Mujer Invisible), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm o La Cosa) y Joseph Quinn (Johnny Storm o la Antorcha Humana), quienes completan el cuarteto al que se unirá Franklin, el pequeño nuevo y entrañable superhéroe sobre el que inocentemente recaerá todo el peso de la humanidad.

La película, con guión de un equipo formado por Jeff Kaplan e Ian Springer, Josh Friedman, Cameron Squires, Eric Pearson y Peter Cameron, supone una evolución visual respecto a su antecesora de 2015, con efectos que trasladan al espectador a otra dimensión del universo, donde habita el malvado Galactus, cuya existencia depende de comerse planetas.

Diferente a las diferentes versiones de ´Los Cuatro Fantásticos´ que saltaron a la fama en 1994, 2005, 2007 y 2015, "la comodidad que sienten (como familia), las relaciones preexistentes y la línea temporal acelerada, en la que están a punto de dar el siguiente paso en su familia y añadir un nuevo miembro" pone sobre la mesa una nueva historia que da sentido al renacer de la franquicia, precisó Eric Pearson.

Al final y ya en las escenas post crédito, una escena inquietante recuerda al espectador que... la saga continuará.