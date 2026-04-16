RENDIRÁN TRIBUTO A G. CLOONEY EN NUEVA YORK

El presentador Stephen Colbert y la actriz Julianna Margulies figuran entre las personalidades que rendirán tributo a George Clooney durante la 51ª edición de la Gala del Premio Chaplin, que se celebrará el próximo 27 de abril en el Lincoln Center de Nueva York.

Según anunció este miércoles la organización Film at Lincoln Center (FLC), la gala contará también con la participación del oscarizado Sam Rockwell y el actor y director John Turturro, quienes se subirán al escenario del Lincoln para alabar el trabajo de Clooney y compartir anécdotas.

La selección del invitados no es al azar: Margulies protagonizó junto al actor la icónica serie médica ´ER´ (Urgencias); Clooney fue el primer invitado de Colbert en el debut de ´The Late Show´ en 2015; Rockwell saltó a la fama bajo la dirección de Clooney en ´Confessions of a Dangerous Mind´; y Turturro fue compañero de reparto del actor en la cinta de los hermanos Coen ´O Brother, Where Art Thou´.

En sus 64 años, Clooney ha ganado dos premios Óscar y ha recibido el premio del Instituto Estadounidense del Cine (AFI) a la Trayectoria.

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FLC anota hoy que el artista será homenajeado no solo por su prolífica carrera como actor, director y productor, sino también por su labor humanitaria.