Reportan hospitalización del actor Sergio Corona tras sufrir infarto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El primer actor Sergio Corona estaría atravesando por un momento complicado en su salud, y es que de acuerdo con el programa Fórmula Espectacular, el protagonista de "Como dice el dicho" habría sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un infarto.

De acuerdo con la emisión de Radio Fórmula, la noticia habría sido dada a conocer por una persona cercana a Corona, quien también reveló que este incidente ocurrió hace ya varios días, sin embargo, el histrión aún estaría en proceso de recuperación.

"Don Sergio me dicen, sufrió un infarto, no tengo la fecha exacta, pero fue en la segunda quincena de julio, probablemente en los primeros días de esta segunda quincena", señaló Joel O'Farril, colaborador del programa.

Asimismo, explicaron que el actor se encontraba en su casa cuando comenzó a sentirse mal y fue trasladado a un hospital particular en la Ciudad de México "don Sergio se encontraba en su casa, le vino el infarto, fue hospitalizado en una institución privada. Afortunadamente, se recuperó, salió adelante y regresó a su casa", agregó.

De acuerdo con la información, Corona habría pedido a su familia que no dieran aviso a nadie pues lo que necesita en estos momentos es tranquilidad, situación por la que tampoco estaría recibiendo llamadas telefónicas. "En este momento él se encuentra tratando de estar lo más tranquilo posible, su teléfono móvil lo tiene apagado y en el teléfono fijo únicamente recibe llamadas de personas contadas".

Hasta la tarde de este jueves ni el actor ni su familia han salido a confirmar o desmentir la noticia y tampoco se sabe con exactitud cuál es su estado de salud.