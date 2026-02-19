logo pulso
RESIDENTE Y BAD BUNNY, A LA PANTALLA GRANDE

Por EFE

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
RESIDENTE Y BAD BUNNY, A LA PANTALLA GRANDE

RESIDENTE DEBUTARÁ COMO DIRECTOR DE LARGOMETRAJES CON EL DRAMA HISTÓRICO ÉPICO ´PORTO RICO´, PROTAGONIZADO POR SU COLEGA BAD BUNNY Y CON UN ELENCO QUE INCLUYE A ACTORES DE LA TALLA DE VIGGO MORTENSEN, EDWARD NORTON Y JAVIER BARDEM. "HE SOÑADO CON HACER UNA PELÍCULA SOBRE MI PAÍS DESDE QUE ERA NIÑO. LA VERDADERA HISTORIA DE PUERTO RICO SIEMPRE HA ESTADO RODEADA DE CONTROVERSIA", AFIRMÓ EN UN COMUNICADO ESTE MIÉRCOLES RESIDENTE. ´PORTO RICO´, COESCRITA ENTRE RESIDENTE Y EL GUIONISTA ALEXANDER DINELARIS (´BIRDMAN´), ES UN WESTERN CARIBEÑO INSPIRADO EN HECHOS REALES QUE ABORDA LA COMPLEJA HISTORIA      COLONIAL DE PUERTO RICO. 

    Renée Zellweger y Ant Anstead son demandados por lesiones en California
    SLP

    El Universal

    Zellweger y Anstead niegan responsabilidad y acusan negligencia de la demandante en el incidente.

    Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta cantabar de la cantante
    SLP

    El Universal

    Miguel Gerardo, hijo mayor de Paquita la del Barrio, decidió vender el cantabar familiar por costos y ubicación.

    Peter Greene murió por disparo accidental en Nueva York
    SLP

    El Universal

    Autoridades confirmaron que la muerte de Peter Greene se debió a una herida de bala que dañó una arteria vital.

    Sergio Mayer, Lupita Jones y Laura Zapata, en LCDLF Telemundo
    SLP

    El Universal

    Sergio Mayer deja temporalmente su cargo como diputado para participar en el programa.