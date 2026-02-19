RESIDENTE Y BAD BUNNY, A LA PANTALLA GRANDE
RESIDENTE DEBUTARÁ COMO DIRECTOR DE LARGOMETRAJES CON EL DRAMA HISTÓRICO ÉPICO ´PORTO RICO´, PROTAGONIZADO POR SU COLEGA BAD BUNNY Y CON UN ELENCO QUE INCLUYE A ACTORES DE LA TALLA DE VIGGO MORTENSEN, EDWARD NORTON Y JAVIER BARDEM. "HE SOÑADO CON HACER UNA PELÍCULA SOBRE MI PAÍS DESDE QUE ERA NIÑO. LA VERDADERA HISTORIA DE PUERTO RICO SIEMPRE HA ESTADO RODEADA DE CONTROVERSIA", AFIRMÓ EN UN COMUNICADO ESTE MIÉRCOLES RESIDENTE. ´PORTO RICO´, COESCRITA ENTRE RESIDENTE Y EL GUIONISTA ALEXANDER DINELARIS (´BIRDMAN´), ES UN WESTERN CARIBEÑO INSPIRADO EN HECHOS REALES QUE ABORDA LA COMPLEJA HISTORIA COLONIAL DE PUERTO RICO.
