Revelados los nominados al Premio Ariel del cine mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los filmes "La cocina", "Sujo" y "Pedro Páramo" fueron nominados el miércoles a la 67ª entrega del Premio Ariel a lo mejor del cine mexicano junto con "No nos moverán" y "Un actor malo".

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados de las 25 categorías del Ariel entre las que también destacan los directores Alonso Ruizpalacios ("La cocina"), Astrid Rondero y Fernanda Valadez ("Sujo"), Pierre Saint Martin ("No nos moverán"), Rodrigo Prieto ("Pedro Páramo") y Urzula Barba Hopfner ("Corina").

Tras un paso estelar por múltiples festivales mexicanos e internacionales, "Sujo", la historia del hijo de un sicario que busca escapar de la violencia, fue la apuesta de México para una posible nominación al Oscar a mejor película internacional, aunque no logró entrar en la lista.

"Pedro Páramo", basada en la novela cláscia de Juan Rulfo, es el debut como director del cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien ha recibido nominaciones al Oscar por su labor tras la cámara en los filmes "Brokeback Mountain" ("Secreto en la montaña"), de Ang Lee, "The Irishman" ("El irlandés") y "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna"), de Martin Scorsese. Prieto también consiguió una nominación en la categoría de ópera prima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La cocina", adaptada de la obra de teatro de Arnold Wesker, es un filme protagonizado por el mexicano Raúl Briones y la estadounidense Rooney Mara sobre un restaurante neoyorkino cuya cocina y dramas son impulsados por inmigrantes indocumentados.

"No nos moverán" presenta la historia de Socorro, quien está obsesionada con encontrar al asesino de su hermano, fallecido en la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968.

"Un actor malo" es un drama que se adentra en un rodaje donde una actriz acusa a su coprotagonista de una conducta indebida durante una escena íntima. Sus protagonistas Alfonso Dosal y Fiona Palomo también fueron nominados al Ariel.

La terna de mejor actor la completan Juan Jesús Varela de "Sujo", Juan Ramón López de "Vergüenza", Manuel García Rulfo de "Pedro Páramo" y Briones de "La cocina".

Las actrices que competirán por el Ariel junto con Palomo son Adriana Paz de "Arillo de hombre muerto", Luisa Huertas de "No nos moverán" y Naian González Norvind de "Corina".

En la categoría de película iberoamericana fueron nominadas "El 47" (España), "El Jockey" (Argentina), "El ladrón de perros" (Bolivia) y "El lugar de la otra" (Chile).

Previamente, los Ariel anunciaron a las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere como receptoras del Ariel de Oro a la trayectoria al igual que el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Este año el Premio Ariel se entregará el 20 de septiembre en Puerto Vallarta, en el estado occidental de Jalisco.