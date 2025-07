Peso frena racha de 7 jornadas de ganancias frente al dólar

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.77 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.17% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado, la divisa nacional corta la racha de siete jornadas consecutivas de ganancias frente al billete verde, en las que acumuló un avance de 2.29% o 44 centavos.

La depreciación del peso ocurrió a pesar del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.04% en la sesión de este miércoles.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este miércoles en 19.22 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, sin cambios cierre del martes, con lo que liga tres sesiones en el mismo nivel.

En la sesión, Donald Trump anunció que Estados Unidos y Vietnam alcanzaron un acuerdo comercial en el que las importaciones de Estados Unidos desde ese país estarán sujetas a un arancel del 20%, mientras que cualquier transbordo pagará un arancel del 40%. Trump también dijo que Estados Unidos tendrá "acceso total" al comercio de Vietnam con un arancel del 0%.

El pacto con Vietnam es el tercero en ser anunciado, tras los acuerdos con Reino Unido y China. Según medios, los funcionarios estadounidenses querían un arancel menor para Vietnam del que tiene China, para garantizar que las empresas que se relocalizaron ahí no busquen regresar a China.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso argentino con 0.80%, la libra esterlina con 0.79%, el ringgit de Malasia con 0.70%, el rublo ruso con 0.51%, la corona sueca con 0.44% y el zloty polaco con 0.37%, de acuerdo con datos publicados por grupo financiero Base.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles, con la excepción del Dow Jones que registró una pérdida de 0.02%. Las ganancias en la sesión se debieron al anuncio del acuerdo entre Vietnam y Estados Unidos.

En Wall Street, el Nasdaq Composite mostró un avance de 0.94%, ganando en siete de las últimas ocho sesiones. Por su parte, el S&P 500 cerró la sesión con una ganancia de 0.47%, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.92%, ganando en seis de las últimas siete sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 29 de mayo. Al interior, resaltaron las alzas de las emisoras como Femsa, con un aumento de 2.6%; Banorte, 1.6%; Cemex, 1.6%; América Móvil, 1.0%; y Grupo México, 0.8%.

En el mercado de materias primas, el petróleo WTI, de referencia para el crudo mexicano, cerró la sesión cotizando en 67.45 dólares por barril con una ganancia de 3.06%, no vista desde el 17 de junio.

El incremento se dio tras la noticia de que Irán dejaría de colaborar con la Agencia Internacional de Energía Atómica, algo que el gobierno de Estados Unidos lo catalogó como "inaceptable". Asimismo, el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo comercial con Vietnam, mejoró las perspectivas sobre la actividad económica, elevando el precio del petróleo.

Por su parte, el oro cerró la sesión con una ganancia de 0.54%, cotizando en 3 mil 357 dólares por onza. En la sesión el metal dorado continuó impulsado por los datos débiles del empleo de Estados Unidos, así como por un mercado atento a la votación de la Cámara de Representantes del "One, Big, Beautiful Bill".