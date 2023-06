Revelan detalles del juicio contra Shakira por supuesto fraude fiscal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- El juicio en España contra Shakira, por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, que está previsto a partir de noviembre podría cambiar respecto a lo que se había informado en abril, cuando fuentes jurídicas informaron que un tribunal de la ciudad española de Barcelona, donde residía la colombiana con su entonces pareja Gerard Piqué, fijó a partir del próximo 20 de noviembre el juicio, previsto durante 12 sesiones entre ese mes y el siguiente con unos 200 testigos.

Se dijo que juicio podría acortarse si la artista, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros, alcanza a última hora un pacto con las acusaciones, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, para aceptar una rebaja de condena a cambio de reconocer el fraude.

El motivo de que se hayan señalado 12 sesiones para el juicio contra Isabel Mebarak Shakira es el gran número de testigos propuestos por las partes, con un centenar la Abogacía del Estado, unos treinta la Fiscalía y sesenta la defensa, aunque de acuerdo a información reciente, este número de testigos se ha reducido.

De acuerdo con Europa Press, la colombiana se va a reunir con su defensa, encabezada por el abogado Pau Molins, para ultimar los detalles de la estrategia que seguirá en el juicio, coincidiendo con su regreso a Barcelona, El Periódico reveló que Hacienda ha renunciado a 51 testigos de los más de 140 que propuso en un principio para declarar en el juicio, en su mayoría conocidos y vecinos de Shakira de la época en la que vivía con Gerard Piqué en la casa familiar de Espluges de Llobregat, que se librarán de pasar por la sala de vistas.

El magistrado encargado del caso, José Manuel del Amo, se reunió hace varias semanas con la Fiscalía, la defensa de la colombiana y la Abogacía del Estado para planificar el juicio. Un encuentro en el que el juez sugirió a todas las partes que revisaran el listado de testigos para considerar si todos eran o no necesarios para defender su tesis. Algo que Hacienda ha hecho, reduciendo en 51 el número propuesto.

Shakira, que reside en Miami tras separarse de Piqué, asista únicamente en la sesión en que esté prevista su declaración y en la última jornada, en la que tendrá derecho a pronunciar un alegato final.

La Fiscalía le acusa de delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 simulando que no residía en España. Su defensa alega que no fijó su residencia en España hasta 2014 e incide en que desde 2011 la cantante ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en distintos países.

La artista colombiana rechazó el pasado junio de 2022 una oferta de la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitara el juicio, lo que no impide que su defensa pueda seguir negociando un pacto con las acusaciones en los próximos meses, que debería formalizarse en un breve juicio en Barcelona.