RICKY MARTIN, TERCERO EN DISCORDIA

La colombiana Kelly Reales descubrió una infidelidad de su pareja, el descubrimiento fue curioso y el tercero en discordia era alguien muy famoso, atractivo y querido por el público, se trató del cantante Ricky Martin.

Kelly Lucía Reales Coneo es una creadora de contenido, modelo e influencer originaria de Cartagena. Recientemente, fue seleccionada como la única colombiana para el reality digital "El Desorden de Marko", grabado en Miami en marzo de 2026, donde confesó cómo descubrió la infidelidad de su pareja, el modelo Max Barz.

El descubrimiento fue por culpa de unas chanclas que Max utilizó junto al cantante, un amigo la alertó de una foto en redes en la que aparecían los pies de Barz con unas chanclas muy características.

"Ricky justo sube una foto cinco días antes de que yo llegara a Tailandia; sale él (Ricky) y una persona con unas chancletas; mi mejor amigo lo ve y dice ´Kelly, ¿estos no son los pies de este man?´...".

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Ya en Tailandia con Max, ella le pide unas chanclas a él, él accede y cuando se las da, ella se da cuenta que se trataban de las mismas que aparecieron en la foto de Ricky.

Max Barz negó la infidelidad y aseguró que él y el cantante sólo eran amigos, sin embargo, Kelly terminó la relación; al otro día, Max subió una foto en la que aparecía con el cantante.