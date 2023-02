Rihanna, como otros artistas, no cobró por presentarse en el Super Bowl

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Su presentación en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVII marcó el regreso de Rihanna a los grandes escenarios, pero una de las preguntas que más se repiten es si cobró por su participación durante el descanso del partido en el que los Chiefs de Kansas City derrotaron a los Eagles de Filadelfia (38-35).

Históricamente, la política de la NFL es no pagar dólar alguno a los artistas que se presentan en el espectáculo de medio tiempo del partido en el que se define a su campeón. La historia no cambió con Rihanna, pese a que ha trascendido que suele cobrar poco más de ocho millones de dólares por presentación.

Hace algunos meses, cuando fue anunciado que ahora sí había aceptado la invitación de la NFL, la artista originaria de Barbados concedió una entrevista a la revista "Vogue", en la que aseguró que no aceptaría dinero alguno por presentarse en el estadio State Farm.

No hubo necesidad de llegar a un acuerdo, ya que la NFL acostumbra solamente hacerse cargo de los gastos de logística de los artistas involucrados en el show, lo cual incluye alojamiento y alimentación, pero no hay un pago. Por todo esto, suele invertir poco más de 10 millones de dólares.

El espectáculo de medio tiempo cambió de patrocinador y organizador para el Super Bowl LVII. Luego de que la refresquera Pepsi estuviera al frente durante varios años, ahora es Apple la encargada.