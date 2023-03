Rihanna y Lady Gaga enternecen en los Oscar y las redes sociales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Una noche tan importante como lo es la entrega de los Premios Oscar no puede estar completa sin los grandiosos números musicales que, año con año, presentan. Para esta edición número 95, el poder femenino se hizo presente con Lady Gaga y Rihanna, ambas nominadas a mejor canción.

La primera en llegar al escenario fue la intérprete de "Hold My Hand", tema de la cinta "Top Gun: Maverick". "Es posible que descubras que puedes ser tu propio héroe, incluso si te sientes roto por dentro", dijo la también actriz antes de arrancar.

Aunque pareció que su presentación fue improvisada, pues apareció luciendo una playera negra, jeans y tenis, Gaga logró poner de pie a todos los asistentes del Teatro Dolby; y no sólo eso, también se llevó los halagos de los usuarios en las redes sociales: "Siempre se agradece la presencia de Lady Gaga en los Oscar", "Lady Gaga la rompió a cara lavada, en tenis y jeans rotos", "Lady Gaga brillando en el show de los premios Oscar 95", "Que presentación tan potente y sensible la de Lady Gaga", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por su parte, la cantante de Barbados apareció impecable, enfundada en un vestido negro con brillos que dejaba al descubierto su avanzado embarazo.

Con una gran producción, una orquesta de fondo y su poderosa voz, la intérprete de "Lift me up" arrancó algunas lágrimas, sobre todo porque segundos antes de iniciar, la canción fue dedica al actor Chadwick Boseman, quien protagonizara la primera entrega de "Black Panther".

"No me pongan esa canción de Rihanna que me pongo a llorar, aún me dueles, Chadwick Boseman", "Rihanna Cantando es otro nivel", "Por favor no te desaparezcas nunca más", "Ni confirmo ni desmiento que lloré mientras veía la actuación de Rihanna cantando 'Lift me up'", se puede leer.