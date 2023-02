Rihanna ya había rechazado actuar en el Super Bowl

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Rihanna había rechazado actuar en el Super Bowl por incompatibilidad con la National Football League (NFL), sin embargo, este domingo se presentará en la edición 57 del evento.

El deporte y la música van de la mano, prueba de ello es el halftime show del Super Bowl. Y son varias las celebridades que han logrado hacer historia en el juego de fútbol más famoso del mundo, entre ellas, Shakira, Beyoncé y Bruno Mars.

Y es que, uno de los momentos más esperados del encuentro sin duda es el show de medio tiempo. Cada año, el espectáculo reúne a los artistas más potenciales de la industria musical y en la edición de este 2023 Rihanna encabezará el concierto.

Desde que se anunció a Rihanna como la anfitriona del medio tiempo del Super Bowl 2023, su nombre no ha dejado de ser tendencia. La modelo y empresaria encendió las alertas bajo la advertencia de un espectáculo que, como es costumbre, tendrá una duración aproximada de 15 minutos.

El encuentro deportivo se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Arizona, el próximo domingo. Y son los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs quienes se disputarán el trofeo Vince Lombardi.

A pesar de que este año la expectativa del halftime creció con Rihanna, quien a finales del 2021 dio a luz a su primer hijo, no es secreto que la cantante originaria de Barbados ya había declinado actuar en el show años atrás.

En 2028, la estrella del pop rechazó la oferta pues aseguró que sus fans "se irían contra ella" si aceptaba dar el espectáculo, antes que lanzar nueva música. En su lugar, Justin Timberlake dio el concierto.

Pero esa no fue la única vez en que la modelo recibió la propuesta para subirse al escenario del Super Bowl. En 2019, "Riri" tomó la decisión de rechazar una actuación en apoyo a la comunidad afroamericana, según declaró en una entrevista para Vogue.

La fundadora de Fenty Beauty declinó el proyecto de la NFL en solidaridad con Colin Kaepernick, exmariscal de los San Francisco 49ers, quien fue vetado de la liga por sus protestas contra la violencia policíaca hacia los afroamericanos.

En 2016, en un acto de revelación contra la desigualdad racial y la violación a los derechos de las minorías de Estados Unidos, Colin Kaepernick causó polémica al arrodillarse mientras sonaba el himno nacional. Desde entonces, el jugador no volvió a ser contratado.

Este año, Rihanna realizará su comeback a los escenarios y sus fans no paran de especular las posibles colaboraciones que tendrá la cantante en el Super Bowl 2023.