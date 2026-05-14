RM, INTEGRANTE DE BTS, VISITÓ LA CASA AZUL
RM, LÍDER E INTEGRANTE DE LA BANDA SURCOREANA BTS, VISITÓ LA CASA AZUL, EN COYOACÁN, Y DEJÓ UN EMOTIVO MENSAJE DEDICADO A LOS DOS ARTISTAS MEXICANOS: "QUERIDOS FRIDA Y DIEGO... NO PUEDO COMPRENDER TODAS SUS HISTORIAS... PERO LA VIDA VALE LA PENA VIVIRLA Y EL AMOR ES TAN HERMOSO... ME VOLVÍ MÁS HUMILDE... SU LEGADO BRILLARÁ E INSPIRARÁ A MUCHAS GENERACIONES FUTURAS... GRACIAS POR EL AMOR Y LA LUCHA. ¡VIVA LA VIDA!", ESCRIBIÓ RM. LA VISITA DEL INTÉRPRETE, CUYO NOMBRE REAL ES KIM NAM-JOON, GENERÓ UNA OLA DE REACCIONES ENTRE FANS DE BTS Y ADMIRADORES DE FRIDA KAHLO.
no te pierdas estas noticias
Rihanna detalla momentos de angustia durante tiroteo a su casa: "¡Nos están disparando!"
EFE
El ataque ocurrió el 8 de marzo en Beverly Crest, con al menos 12 disparos contra la propiedad de Rihanna.
Netflix y AEG confirman tour oficial de Kpop Demon Hunters
El Universal
Kpop Demon Hunters ganó el Oscar a mejor película animada y rompió récords en Netflix.
Netflix confirma estreno de Bridgerton temporada 5 para 2027
EFE
La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, mantiene su popularidad con cuatro temporadas y una derivada.