Robbie Williams, "celestial" e irreverente, se roba la noche

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Robbie Williams no llegó solo a México. Su "Ángel" —y su irreverencia— lo acompañó y guió todo el tiempo para cautivar a los fans que esperaron ser tocados por el encanto de su ídolo.



El británico de 49 años les hizo la noche. A las 22:00 horas, se apareció en el escenario principal del festival, realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la canción "Let me entertaint you" que provocó el alboroto que parecían haber renovado la energía al verlo.

"Gracias amigos. Ustedes conocen mi vida, ha sido increíble", expresó el cantante, vestido con una playera blanca de puntos verdes de la Selección Mexicana de Futbol Femenil; lucía el número 3.

"Voy a regresar a los 90", advirtió para aumentar la emoción e interpretó "Don´t look back in anger".

Pero no todo ha sido "celestial" en su carrera. Robbie recordó sus inicios en la música proyectando un video de la banda en la que se dio a conocer, Take That y pidiendo justo que lo pausaran cuando se veía su trasero desnudo, imagen que se quedó por varios minutos en la pantalla grande mientras bromeaba con que ya no tiene ese cuerpo a sus 49 años.

Fiesta para todas las edades

Por la tarde, en el festival al que acudieron más de 56 mil personas, de acuerdo con la cifra oficial, hubo una gran variedad de talentos y de ritmos a lo largo de tres escenarios que estuvieron bajo la amenaza de la lluvia.

No podía faltar la música urbana y para eso llegó la estadounidense de origen mexicano Becky G, que hizo bailar a todos con éxitos como "Shower", en un espacio que lució abarrotado.

"Gracias a todos, los quiero, un aplauso", dijo la intérprete quien cautivó a todos con un homenaje que le rindió a Selena al utilizar un vestuario al estilo del que usaba la reina del tex mex, pero además cantando temas: "Como la flor", "La carcacha", cumbia con la que varios tomaron de la mano a sus parejas y se pusieron a bailar.

Black Eyed Peas también hizo lo suyo, pues llegó con una avalancha de canciones icónicas que llenaron de nostalgia y de felicidad a todos los fieles seguidores del grupo liderado por Will.i.am, quien en diversas ocasiones interactuó con su público tanto en inglés como en español.

"Tenemos que decir que siempre que venimos a México sentimos su amor, tienen a las mejores personas e historia ¡son los mejores", gritó el rapero, quien también incluyó algunos temas de su faceta como solista, como "Scream & Shout" y "Where is the love?", entre otros.

Pero este festín también contó con Moenia y Lasso, así como con Camilo, quien cantó "Alaska", "Aeropuerto", "Índigo" y estuvo acompañado en ocasiones por su esposa Evaluna Montaner.

La noche concluyó con el argentino Bizarrap y Kygo.