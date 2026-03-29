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Robert De Niro encabeza protesta contra Trump en Nueva York

La protesta reunió a miles en los 50 estados, con mensajes contra ICE y la guerra.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 06:32 p.m.
A
Robert De Niro encabeza protesta contra Trump en Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El actor Robert De Niro volvió a expresar su inconformidad con el gobierno de Donald Trump al sumarse a las múltiples protestas que este sábado ocurrieron en todo Estados Unidos.

Manifestación No Kings en todo Estados Unidos

Miles de personas, en los 50 estados, formaron parte de la marcha "No Kings" (Sin reyes), uno de los movimientos de oposición más visibles desde que el mandatario asumió la presidencia en 2025.

Robert De Niro lidera protesta en Nueva York

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El ganador del Oscar fue captado en la ciudad de Nueva York, a la cabeza de los manifestantes, sosteniendo un cartel con la frase: "Protegemos nuestra democracia". A este se le sumaron pancartas contra el ICE, las políticas autoritarias de Trump y su postura contra los migrantes y la guerra con Irán.

Entre la multitud, De Niro lanzó un nuevo mensaje contra el gobierno actual y llamó al pueblo estadounidense a sumarse:

"Es hora de decir no a los reyes. Es hora de decir no a Donald Trump. Ya basta. No más líderes corruptos que se enriquecen a sí mismos y a sus compinches al estilo Epstein. Hay que detener a Trump", dijo.

Esta no es la primera vez que el veterano actor arremete contra el también empresario. En febrero pasado, durante su participación en el programa "The Best People", calificó a Trump como un "enemigo" directo del país.

"Todo por lo que este país ha luchado, todo lo que representa lo está destruyendo. No sabemos cuáles son sus motivos, pero es enfermizo".

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