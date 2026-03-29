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SOBRIOS ESPONSALES

CELEBRAN EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
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Silvia Gabriela Olivares Garza y Juan José del Villar Candia efectuaron sus 

esponsales en una sobria y emotiva ceremonia.

Testificaron emocionados el enlace de sus hijos: Óscar Javier Olivares Pérez y Silvia Garza Esparza, Juan José del Villar Santin y Lourdes Candia Pardo.

Con los novios sus hermanos: Oscar y Juan Pablo Olivares Garza, Javier, Santiago y Ana María del Villar Candia, así como seres queridos y amigos cercanos.

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El sacerdote Martín Tafoya celebró la Eucaristía, en el templo de San Agustín.

Los novios intercambiaron promesas de fidelidad y ante Dios, se dieron el "sí quiero".

Enseguida, el presbítero les impartió el sacramento y bendijo los símbolos del matrimonio, que les entregaron sus padrinos.

Al final de la Eucaristía, recibieron prolongados aplausos de la concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos presidieron una espléndida recepción, donde los invitados les felicitaron.

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