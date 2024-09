Rocío Sánchez Azuara quiere encarar a Adrián Marcelo

Después de la polémica salida de Adrián Marcelo de "La casa de los famosos México", sin que hasta el momento el influencer haya dado una declaración al respecto, la conductora Rocío Sánchez Azuara levanta la mano para confrontarlo, pero en su programa "Acércate a Rocío".

"Para ponerlo en su lugar y para hacerle preguntas inteligentes para ver si me responde", comentó Azuara durante un encuentro con los medios, cuando le cuestionaron si lo recibiría en su programa.

Rocío había explicado que no conocía a Adrián Marcelo y tampoco veía "La Casa de los Famosos", porque no tenía tiempo para hacerlo, cuando le preguntaron su opinión acerca de la actitud misógina que el regiomontano tomó contra Gala Montes y lo agresivo que era con otros habitantes de la casa.

"Si se dio un tema de misoginia tache, porque yo no sólo soy defensora de los derechos de la mujer, sino de los derechos humanos, todos debemos ser respetados por igual y basta de ponernos etiquetas innecesarias. Ese tipo de situaciones suceden porque yo supongo que existe bastante ignorancia en quien pudiera haber atacado a una persona, y en este caso mujer".

Gracias a todo lo que se ha generado en redes sociales en torno a Adrián Marcelo, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, planteó la posibilidad de contratarlo para "La Academia", la competencia directa de "La casa de los famosos" por su horario dominical.

"Le tendré que preguntar qué le vio, acuérdense que negocios son negocios, no está padre, pero a final del día es sorpresa, son sus decisiones y es su lana, entonces él sabe a quién contrata", expresó la conductora.