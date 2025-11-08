Rosalía lanza La Perla: ¿Mensaje a Rauw Alejandro?

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El reciente estreno del álbum "LUX" de la cantante española Rosalía ha despertado diferentes reacciones entre su comunidad de seguidores, quienes han mostrado que disfrutan de la nueva etapa musical de la artista con este proyecto que, sin duda, es toda una experiencia sonora.

A través de 15 canciones con fragmentos en distintos idiomas, Rosalía explora la mística femenina con un concepto marcado que mezcla la espiritualidad y la purificación del alma entre plegarias, poesía y metáforas íntimas. Los tonos sinfónicos y coros interpretados al unísono lograron conectar con la audiencia, mostrando un aura llena de esencia femenina angelical.

¿Rosalía lanzó una indirecta a Rauw Alejandro?

Entre los distintos temas, se encuentra la canción "La Perla", una canción realizada junto a la agrupación de regional mexicano Yahritza y su Esencia, la cual ha captado la atención de los fans debido a su lírica, asegurando que se trata de una clara indirecta al reguetonero Rauw Alejandro.

Aunque la artista no menciona nombres en la canción, la especulación generalizada y las pistas en la letra sugieren que el tema está dirigido a su expareja. El título "La Perla" fue señalado como una referencia irónica, ya que también es el nombre de un conocido barrio de San Juan, Puerto Rico con el que Rauw Alejandro se siente identificado, añadiendo peso a la teoría de que la canción es sobre él.

El artista puertorriqueño no se ha pronunciado abiertamente al respecto, no obstante, algunos fanáticos ya han comenzado a hacer conjeturas a través de redes, ya que recientemente el cantante publicó: "No confundan los protagonistas esa película pasó hace rato", en un tuit en X.

La respuesta del intérprete de "Todo de ti", dejó pensando a muchos internautas, quienes al momento cambiaron sus sospechas y señalaron a un nuevo posible objetivo: el rapero y compositor español Antón Álvarez, mejor conocido por su nombre artístico C. Tangana, quien terminó su noviazgo con Rosalía en mayo de 2018.

¿Qué dice la canción "La Perla"?

La Perla es un tema de despecho y desamor, el cual aterriza una crítica punzante hacia una expareja deshonesta e infiel, a quien describe como un "terrorista emocional" y "el mayor desastre mundial", lamentando ser protagonista de una historia cruel de amor.

La canción aborda distintos temas, entre los que destacan la infidelidad y la traición. La frase "la lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá" se escucha casi al finalizar el tema, abriendo paso a un sinfín de especulaciones por parte de los fanáticos, quienes reavivaron la posibilidad de que el puertorriqueño haya sido desleal durante su relación. "Te harán un monumento a la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se drena".

El tema también aborda la responsabilidad afectiva, en donde la artista expone el daño emocional sufrido en una relación de pareja, pintando el retrato de una persona superficial, egocéntrico, incapaz de comprometerse, con problemas de dinero y tacaño, un simple "playboy" del que "nadie se fía".

A través de la canción, Rosalía parece canalizar su sentir en un mensaje de empoderamiento femenino, similar a otras canciones de ruptura que han tenido gran repercusión mediática y han transformado el dolor en material artístico. Las frases filosas y tajantes han circulado en redes sociales, dejando a su paso una oleada de análisis, reacciones y rumores.

Ambos personajes terminaron su relación en el mes de julio de 2023, poco después de anunciar su compromiso. Hasta el momento, la artista catalana no ha confirmado nada sobre el destinatario de la canción, dejando a miles de millones de fanáticos con preguntas sin resolver.

Finalmente, entre los comentarios más destacados del post de Rauw Alejandro, el cual ya superó las 21 mil reacciones y casi 4 millones de visualizaciones, se puede leer: "Es lo que un terrorista emocional diría", "no, la canción si es para ti, ya negarlo es un poco no inteligente", "La gente se pone bien intensa, como si fuera su historia".