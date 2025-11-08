CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA
DISFRUTAN DE UN TRIBUTO A JUAN GABRIEL
Los socios de la Sociedad Potosina La Lonja se encontraron en una cálida y agradable reunión.
En esta ocasión, disfrutaron de la presencia de Alex Romero, quien rindió un tributo a Juan Gabriel.
El encuentro, además de disfrutar de una serie de famosas interpretaciones del divo de Juárez, les permitió a los ahí reunidos compartir algunas de las anécdotas interesantes de la temporada, como las actividades que realizan, aficiones que comparten y pasatiempos.
Ahí, charlaron de los proyectos a emprender y los planes a realizar esta temporada.
La velada transcurre en medio de un estupendo ambiente.
