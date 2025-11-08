logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

DISFRUTAN DE UN TRIBUTO A JUAN GABRIEL

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Los socios de la Sociedad Potosina La Lonja se encontraron en una cálida y agradable reunión.

En esta ocasión, disfrutaron de la presencia de Alex Romero, quien rindió un tributo a Juan Gabriel.

El encuentro, además de disfrutar de una serie de famosas interpretaciones del divo de Juárez, les permitió a los ahí reunidos compartir algunas de las anécdotas interesantes de la temporada, como las actividades que realizan, aficiones que comparten y pasatiempos.

Ahí, charlaron de los proyectos a emprender y los planes a realizar esta temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La velada transcurre en medio de un estupendo ambiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

SLP

Maru Bustos

DISFRUTAN DE UN TRIBUTO A JUAN GABRIEL

“ENTRE SOMBRAS Y SABORES”
“ENTRE SOMBRAS Y SABORES”

“ENTRE SOMBRAS Y SABORES”

SLP

Maru Bustos

CENA A CIEGAS A BENEFICIO DEL IPACIDEVI

Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí
Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí

Presentan el primer MIXOMANÍA FEST en San Luis Potosí

SLP

Redacción

El MIXOMANÍA FEST promete ser un referente en la promoción de la mixología en San Luis Potosí.

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!
¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

SLP

Maru Bustos

ESTUPENDA CELEBRACIÓN ENTRE SERES QUERIDOS Y AMIGOS