CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Los socios de la Sociedad Potosina La Lonja se encontraron en una cálida y agradable reunión.

En esta ocasión, disfrutaron de la presencia de Alex Romero, quien rindió un tributo a Juan Gabriel.

El encuentro, además de disfrutar de una serie de famosas interpretaciones del divo de Juárez, les permitió a los ahí reunidos compartir algunas de las anécdotas interesantes de la temporada, como las actividades que realizan, aficiones que comparten y pasatiempos.

Ahí, charlaron de los proyectos a emprender y los planes a realizar esta temporada.

La velada transcurre en medio de un estupendo ambiente.