Rossana Nájera revela detalles de su relación con Cuauhtémoc Blanco en entrevista

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Rossana Nájera, exnovia de Cuauhtémoc Blanco, se siente contrariada ante los cuestionamientos sobre la situación legal del futbolista, quien enfrenta una demanda por presunto intento de violación pues, si bien, recuerda al deportista como un gran ser humano, para ella la voz de la mujer debe priorizarse ante cualquier circunstancia.

En entrevista con "Ventaneando", la actriz rememoró algunos de los episodios que marcaron su vida y, que hoy, la llevan a ser una mujer resiliente y firme ante sus convicciones.

Cuando aún era muy joven, Rossana se desbordaba por las relaciones amorosas que, al fracasar, la llevaron al borde de una depresión, la cual le fue muy difícil de detectar.

"Estas rupturas amorosas que, luego no entiendes qué estás haciendo mal y por qué no está funcionando".

Sin embargo, y aunque pareciera inverosímil, la relación que sostuvo con Cuautémoc Blanco es una de las que recuerda con más cariño, pues a pesar de que rompieron un compromiso de bodas, el respeto y la gratitud nunca se esfumó.

Es por ello que, para Rossana, se ha convertido en un dilema saber que su expareja es acusado de intento de violación pues, es además, una acérrima defensora de hacer valer la voz de las mujeres.

"Es un tema muy delicado de tocar porque, justo, hay una dualidad en mí, en una parte, el valor y el poder de la palabra de la mujer es importantísimo, para mí, no tiene vuelta de hoja, y por otro lado, el valor de la persona que yo conozco, quizá no puedan concordar estas respuestas; por eso, me cuesta hablar del tema, siempre le daré peso al voz de una mujer, pero también le tengo que dar peso a lo que yo viví y al ser que conozco y no tengo más que cosas buenas que hablar de él".

Nájera no dejó pasar desapercibido que, en la época en que estuvieron juntos (2008 al 2010), el público se sorprendía de que tuviera una relación con el delantero, debido a sus características físicas, las que la actriz afirma que no importan cuando hay belleza interior de por medio.

"Es un ser humano maravilloso, a veces no cuadra el empaque con lo que hay adentro, la verdad, puede verse muy rudo, como alguien que puede confrontar pero, dentro de él, hay una alma muy buena".

Rossana confirmó que, hasta la fecha, siguen manteniendo una relación de amistad.

"Lo quiero con todo mi corazón y tenemos una relación increíble".