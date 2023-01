¿Ryan Gosling llega a Marvel?, esto es todo lo que se sabe

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses, el cine de superhéroes ha sorprendido a sus fans y no precisamente para bien. DC anunció la salida de Henry Cavill de "Superman" y posteriormente se dio a conocer que Dwayne Johnson, quien interpretó a "Black Adam", tampoco regresaría a las pantallas con el mismo personaje.

Pero la competencia directa del estudio, Marvel, tampoco se ha quedado atrás y tiene a sus seguidores en la incertidumbre tras anunciar que una de sus sagas más importantes no sólo será reiniciada, sino que podría tener a un actor nominado al Oscar como su protagonista; se trata de Ryan Gosling, quien sería "Mr. Fantástico" en la nueva versión de "Los Cuatro Fantásticos".

Desde que se supo que la compañía daría una nueva visión a esta historia, varios han sido los nombres que han sonado fuerte para quedarse con el papel del científico "Reed Richrads", entre ellos John Krasinski, quien llegó a interpretarlo en la cinta "Dr. Strange en el multiverso de la locura"; sin embargo, diversos medios internacionales señalan que Gosling está a punto de quedarse con el personaje.

De acuerdo con el informante de Hollywood, Jeff Snider, el protagonista de "La La Land" estaría punto de firmar contrato, luego de que las negociaciones con Adam Driver fracasaran.

Aunque no se saben muchos detalles del proyecto, la cinta se ha visto envuelta en algunos problemas, recientemente perdió a su director Jon Watts y la elección del elenco se ha complicado cada vez más.

Por el momento ni Golsing ni nadie del equipo de producción han confirmado o desmentido la noticia; mientras tanto, el galán de cine tiene varios proyectos en puerta, entre ellos la película de "Barbie", junto a Margot Robbie y una nueva versión de "Wolfman".