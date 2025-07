Sabine Moussier confiesa intento de relación homosexual

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sabine Moussier cuenta que trató de entablar una relación homosexual y, aunque todavía guarda un gran sentimiento de amor por su expareja, las circunstancias impidieron que su romance prosperara.

La actriz protagoniza la obra "Brujas", junto a Cecilia Galliano, la cual narra el reencuentro de un grupo de amigas, donde, el calor de la conversación, desata una serie de confesiones y, rencillas, nunca antes desveladas.

En esa puesta en escena, dirigida por Benny Ibarra, la actriz y su coprotagonista, Cecilia Galliano, se dan un beso, pero para Sabine eso no significa ningún conflicto, pues, así como sucede con los besos apasionados de telenovela, no son más que una actuación.

"¿A qué saben?, así... somos actrices, entregamos nuestro corazón cuando trabajamos, yo creo que eso es lo que hay que ver, si (al público) sintieron algo, les gustó, eso es que transmitimos algo, que lo estamos haciendo bien", precisó a "Venga la alegría".

Fue, a raíz de esta declaración, que los medios cuestionaron a Moussier acerca de si, en ella, existía algún tipo de tabú, con respecto a las relaciones amorosas.

La villana de melodramas no sólo lo negó, sino que confió a la prensa que, hace poco tiempo, se dio la oportunidad de salir con una mujer, la cual, aún sigue inspirándole amor, sin embargo, el vínculo no pudo trascender.

Sabine aclaró que, a pesar de que en el pasado sostuvo vínculos afectivos sólo con hombres, la madurez la llevó a entender que, una persona puede inspirarle amor, por lo quién es y no por el sexo con el que se identifica.

"La verdad es que traté de explorar hace muy poquito porque, para mí, el amor es lo que más importa, es lo que vale en la vida (...), yo me defino como un ser humano maduro, con muchas vivencias, con muchas experiencias, que se ha levantado de todas y que sabe entregar el corazón".

Y, si bien, no dio detalles de hace cuánto fue que tuvo lugar esa relación, sí destacó que, al día de hoy, sigue guardándole un profundo amor.

"Yo sigo amando muchísimo a esa persona".

Dejó entrever que, si la relación no prosperó fue porque, la otra parte, puso algún tipo de traba para que eso sucediera.

"Pero no me dejó llegar a más, a hacer algo que pudo ser hermoso, pero así como, dice la obra ('Brujas') no está dentro de mí", precisó.

Y destacó que, mientras un sentimiento sea puro y sincero, siempre valdrá la pena luchar por él.

"Mientras que sea un sentimiento bonito, sean sentimientos bonitos, vale la pena que sean vividos", indicó.