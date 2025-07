Jitomateros de México piden aplazar por 60 días cuota de EU

A poco más de una semana de que venza el plazo y Estados Unidos imponga una cuota compensatoria al jitomate mexicano, exportadores de dicho alimento intensifican sus peticiones y propuestas al Departamento de Comercio estadounidense. Entre los planteamientos está postergar por 60 días la imposición de la cuota de 20.91%.

Mientras el gobierno mexicano pide a la Casa Blanca mantener el acuerdo por el que se suspendió la investigación por antidumping (ventas por debajo del precio real) contra las ventas de jitomate de México, los productores nacionales plantearon un esquema que, dicen, beneficiará a los productores de esa hortaliza de Florida.

A través del despacho de abogados Winton & Chapman, empresas de jitomateros aseguraron que a fin de mantener abierto todo el rango de opciones de solución y considerando que no se podría alcanzar un acuerdo en el corto plazo entre los gobiernos de ambos países para definir los términos del intercambio comercial de jitomates, debería de postergarse el acuerdo de suspensión por 2 meses más, es decir, hasta el 12 de septiembre próximo.

De lograrse mantener el acuerdo por 60 días se daría "tiempo a negociaciones futuras" entre los gobiernos de ambos países.

- Jitomate, entre los productos estrella de las exportaciones

Este alimento, uno de los cinco principales agroproductos estrellas de exportación de nuestro país, con ventas al exterior en el 2024, de 3 mil 162 millones de dólares, tendría a partir del 14 de julio próximo una cuota compensatoria de 20.91%, ligado a una investigación por antidumping que anunció la Casa Blanca el pasado 18 de junio.

Por ello algunas empresas de productores nacionales expusieron al Departamento de Comercio estadounidense que la propuesta que presentaron los jitomateros mexicanos a fines de junio pasado permitirá a los productores de Florida aumentar su porcentaje de participación en el mercado estadounidense.

Ello, porque son los agricultores de dicha entidad de la Unión Americana los que acusan a los mexicanos de quitarles el mercado, además de que hace una semana 15 congresistas de Florida pidieron al gobierno estadounidense imponerle cuotas compensatorias al jitomate mexicano.

En una carta firmada por Jeffrey M. Winton, del despacho estadounidense Winton & Chapman y consejero de Bioparques de Occidente y de La Primavera, el abogado asegura que si se impone la cuota compensatoria se penalizará individualmente pero "no puede garantizar que los productores estadounidenses recuperen la cuota de mercado perdida por la competencia de precios justos de productos de menor costo o de mayor calidad".

Winton afirmó que la propuesta de acuerdo que plantearon los jitomateros mexicanos no puede darse bajo ninguna figura a las que puede acogerse el Departamento de Comercio a menos que se mantenga el llamado acuerdo de suspensión, por el cual se fija el precio, el tipo de jitomate y el volumen que pueden vender los mexicanos en el mercado americano.

Además de que "un acuerdo gobierno-gobierno solo es viable si el Acuerdo de (Suspensión que se firmó en) 2019 permanece en vigor: Si el Acuerdo de 2019 se termina, se podría perder la oportunidad de resolver los problemas mediante un acuerdo entre gobiernos que complemente las disciplinas impuestas por el Acuerdo de 2019".