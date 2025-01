Salinas Pliego y su mensaje de Año Nuevo 2025

El pasado 29 de diciembre, Ricardo Salinas Pliego, reconocido empresario mexicano, sorprendió a sus seguidores con un mensaje lleno de optimismo y reflexión para despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025.

A través de un video de poco más de cinco segundos, Salinas Pliego, en un entorno marítimo, expresó sus mejores deseos para el próximo año, subrayando la riqueza que reside en las relaciones humanas y la gratitud por la vida.

Salinas Pliego comparte emotivo mensaje de Año Nuevo 2025

"Último domingo del 2024, ya casi es fin de año... yo por mi parte les deseo a todos ustedes un 2025 lleno de éxito, amor y muchas ganas de salir adelante", inició el mensaje, que rápidamente se volvió viral al superar las 81 mil vistas y recibir más de 3 mil 600 reacciones.

En su mensaje, Salinas Pliego enfatizó que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de compartir con los seres queridos y ayudar a quienes lo necesitan.

"La única riqueza que verdaderamente importa es la que puedes compartir con los que quieres, por los que te preocupas y con aquellos que no tienen la oportunidad que tú has tenido", expresó, añadiendo una perspectiva profundamente humana a su reflexión.

La frase "todos somos millonarios en la mirada de alguien" fue especialmente destacada por sus seguidores, quienes la interpretaron como una invitación a valorar los vínculos y el impacto que cada persona puede tener en la vida de los demás.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la autenticidad y profundidad del mensaje. Salinas Pliego también se dirigió a su audiencia como un "tío millonario" dispuesto a apoyar y disfrutar al ver a otros mejorar sus condiciones de vida. Este enfoque empático y accesible resonó entre los usuarios, quienes agradecieron el gesto en los comentarios.

Aunque el video fue breve, su contenido dejó una huella duradera en quienes lo vieron. Comentarios como "Gracias por sus palabras, don Ricardo" y "Un mensaje que nos recuerda lo esencial" abundaron en la publicación, consolidando la conexión del empresario con su audiencia.