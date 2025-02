SELENA GOMEZ “SIN REMORDIMIENTOS”

La cantante y actriz Selena Gomez aseguró que no se arrepiente de haber participado en el narco-musical ‘Emilia Pérez’, a pesar de toda la polémica que ha envuelto a su protagonista, la española Karla Sofía Gascón.

“Elijo seguir orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida. No me arrepiento de nada y, si pudiera, volvería a hacer esta película una y otra vez”, dijo Gomez en una charla del Festival de Cine de Santa Bárbara del cual medios como Variety se hicieron eco este lunes.Gomez aseguró que “parte de la magia” de hacer la película “había desaparecido”, pero que todavía guardaba buenos recuerdos de la producción, además de que apreciaba el hecho de que el director, Jacques Audiard, hubiese visto en ella “algo más allá de lo obvio”.