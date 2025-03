Salve, Emilia

Páris. - ´Emilia Pérez´ se coronó como la gran ganadora de la ceremonia número 50 de los premios César, los más importantes del cine francés, con un total de siete de los doce galardones a los que optaba, incluidos los de mejor película y mejor dirección.

El musical ambientado en México y protagonizado por la española Karla Sofía Gascón, que hizo en París su primera aparición pública desde la debacle por sus polémicos tuits, sobrepasó así a las otras dos favoritas, ´El conde de Montecristo´ y ´L´amour ouf´ (´Corazones rotos´).

Esas dos cintas, a pesar de tener 14 y 13 nominaciones respectivamente y de no arrastrar las controversias de ´Emilia Pérez´, se conformaron con dos César en el caso de la nueva adaptación de la novela de Alejandro Dumas y solo uno en el caso del drama romántico dirigido por Gilles Lellouche.

No hubo premio ni para Gascón ni para su compañera de reparto, Zoe Saldaña, ambas nominadas a mejor actriz, pero ´Emilia Pérez´ sí logró imponerse en otras categorías, como las de guion adaptado, sonido, efectos visuales, fotografía y banda sonora.

Jacques Audiard, por su parte, no partía como favorito para mejor director, pero la noche le sonrió. "No me lo esperaba para nada, estoy sin embargo un poco decepcionado por Zoe", señaló el francés en la sala de prensa, al finalizar la ceremonia.

En cualquier caso, las siete estatuillas son una victoria en casa importante para la moral del equipo de ´Emilia Pérez´ justo antes de los Oscar, que se entregarán este domingo.

La estatuilla de mejor interpretación femenina se la llevó Hafsia Herzi, por ´Borgo´, mientras que en la de categoría de mejor actor dio la sorpresa Karim Leklou por ´Le roman de Jim´.

Junto a ´Emilia Pérez´, la otra gran ganadora de la noche fue ´L´histoire de Souleymane´

De los inmigrantes y la defensa de una Francia que acoja y rechace el odio habló también el realizador grecofrancés Costa-Gavras, que recibió uno de los dos premios César de Honor entregados en esta gala del medio centenario.

El otro fue para la estadounidense Julia Roberts.

Otro de los premios de la gala, el de mejor cortometraje documental, acabó en manos de la española Elena López Riera por ´Las novias del sur´.