SAMSUNG NIEGA ACUSACIÓN DE DUA LIPA

Samsung Electronics negó este martes haber utilizado sin autorización la imagen de Dua Lipa, después de que la cantante británica demandara al gigante surcoreano por 15 millones de dólares por el presunto uso indebido de su rostro en cajas de televisores.

"La imagen se utilizó únicamente tras recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se había obtenido el permiso, incluso para las cajas de venta al público", dijo Samsung Electronics en un mensaje remitido a EFE.

La firma surcoreana agregó que, dada esta garantía, niegan "cualquier acusación de uso indebido intencional".

La demanda, interpuesta el 8 de mayo ante un tribunal de California, EE.UU., acusa a Samsung de haber usado la imagen de Lipa sin permiso ni compensación en los empaques de televisores comercializados desde el año pasado, según reportó la revista estadounidense Variety.

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En el documento, la cantante sostiene que posee los derechos de autor de la fotografía empleada, tomada en un festival estadounidense en 2024.

Samsung explicó que la imagen fue utilizada en 2025 para reflejar contenidos de socios externos disponibles en televisores Samsung y que "respeta profundamente" a Lipa y sus derechos de imagen, además de estar abierta a una "resolución constructiva" con el equipo de la cantante.