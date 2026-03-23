Sanción a ambulancia que transportó a Natalia Jiménez en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El pasado 22 de marzo, la cantante

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en sus redes sociales donde se dirige a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera; sin embargo, la polémica surgió debido a que estaba siendo transportada en una, lo que le llevó múltiples críticas por usar la unidad como "taxi".No obstante, de acuerdo con lapara regular vehículos de uso en la Ciudad de México, como, publicado en ladel Gobierno capitalino, existe unapara la unidad.¿Cuál es lapor haberDe acuerdo con el, en su, "cuando existaa la seguridad de los usuarios del servicio, o en caso de negligencia manifiesta, la Agencia de Protección Sanitaria ordenará lao definitiva del vehículo de uso como".Bajo el apartado II,, larealizó funciones que corresponden a otro tipo dediversa a la autorizada; asimismo, incumplió el, que especifica que la unidad no puede circular con luces y sonido encendido sin llevar paciente o atender una urgencia médica.Por lo anterior, el vehículo podría seraltemporal o definitivamente.Eltambién indica que estasson vigentes para