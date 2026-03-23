Fallece matrimonio al chocar en Carr. a Matehuala

Un joven matrimonio perdió la vida luego de que el automóvil en que viajaba se estrelló contra la contención de concreto en la carretera a Matehuala, en la cima del puente de Acceso Norte y el ramal que conduce hacia el río Santiago.

El lamentable percance tuvo lugar cerca de las cinco de la mañana cuando los ahora occisos viajaban a bordo de un automóvil Nissan Versa color azul, desplazándose por la carretera a Matehuala en dirección del distribuidor Juárez hacia el río Santiago.

Fue en la cima del puente de Acceso Norte, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma el carro chocó de frente contra el muro de contención que divide los carriles hacia el río Santiago, sufriendo los dos ocupantes múltiples lesiones que finalmente les provocaron la muerte.

Algunos testigos pidieron auxilio y al lugar acudieron los paramédicos, quienes al revisarlos se percataron que ya habían perdido la vida y se llamó al resto de las autoridades.

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Los ahora occisos fueron identificados como Juan Ángel de 29 años de edad, al parecer conductor del auto y su esposa Silvia Verónica de 31 años, domiciliados en la colonia Las Flores.

Elementos de la Policía Vial de Soledad acudieron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, desviando también el tráfico en ese tramo en lo que se realizaban las diligencias.

Integrantes de Servicios Periciales realizaron la inspección en el lugar y se rescataron los cuerpos del interior del carro, el cual quedó prácticamente convertido en chatarra ante el impacto contra el muro de contención, en donde se ubica también un poste metálico de señalética de destino.

Los cuerpos de los infortunados fueron enviados al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a los familiares, una vez cumplidos los requisitos ante el Ministerio Público mientras que al carro se le trasladó a una pensión particular para las diligencias legales.