Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se separan tras 11 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Durante 11 años fueron una de las parejas más estables y envidiadas del mundo del espectáculo, su amor parecía ser a prueba de todo; pero recientemente se dio a conocer que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han decidido separarse.

La ahora expareja se casó en 2014, desde entonces solían presumir su amor en las redes sociales y los eventos a los que acudían juntos; incluso, hace un par de días ella misma confesó que se encontraba muy bien y aunque estaba a punto de lanzar un tema de desamor no se reflejaba con lo que vivía en su matrimonio.

Sin embargo, fue durante su participación en el podcast "Señora Punk" donde la propia Echeverría reveló que se encontraba en un momento muy duro de su vida, pues su matrimonio con el rockero llegó a su fin: "Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien", dijo.

La protagonista del remake de "La Usurpadora", detalló que tanto ella como Lozanne trataron de hacer que las cosas funcionaran y sacar adelante a la familia que juntos formaron, pero a pesar de sus esfuerzos les fue imposible continuar juntos: "He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas".

Incluso, reveló que ya no comparten el mismo espacio y que en los últimos días ha tenido que dormir junto a su hijo, una situación que la tiene bastante afectada: "No ha sido fácil, porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que no quería eso para mis hijos, yo tenía 11 años cuando se separaron y es difícil".

La también cantante expresó que esta separación ha sido lo más duro que ha tenido que pasar en su vida, pero recalcó que lo más importante es que ambos puedan estar bien, no importa que sea en caminos diferentes: "Es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien y que finalmente nosotros estemos bien también", finalizó.