SANTANA, MÉRITO EN LOS GRAMMY
El mítico guitarrista mexicano Carlos Santana, y los músicos estadounidenses Cher, Paul Simon o Whitney Houston fueron homenajeados este sábado con el premio al Mérito Especial que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy.
El galardón que reconoce los logros y la influencia de los artistas más allá de la industria musical, fue uno de los reconocimientos entregados este sábado en una gala previa a la 68º edición de los premios Grammy, que se celebrará este domingo en Los Ángeles.
A esta lista de homenajeados se sumaron Chaka Khan, Fela Kuti, también distinguidos con el premio al Mérito Especial, mientras que Bernie Taupin, Eddie Palmieri y Sylvia Rhone fueron reconocidos con el galardón del Consejo Directivo; y John Chowning, por su parte, recibió el Grammy Técnico.
El guitarrista mexicano, figura clave del rock, fusionó varios estilos como blues y ritmos latinos con su banda Santana, con la que se dio a conocer en 1966. Es autor de clásicos como ´Oye Como Va´ y ´Black Magic Woman´.Por su parte, Cher, conocida como "la diosa del pop", ha marcado seis décadas de cultura pop con éxitos como ´Believe´, mientras que a Chacka Khan, apodada "reina del funk", dejó clásicos como ´I´m Every Woman´.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Silvio Rodríguez presenta libro 'Diario de un trovador' en Hay Festival de Cartagena
EFE
La colaboración entre Daniel Mordzinski y Silvio Rodríguez da vida a un libro único en el Hay Festival de Cartagena.
Mariah Carey es honrada como Persona del Año en MusiCares
AP
Artistas de renombre se unen para celebrar el legado musical de Mariah Carey en MusiCares
Hollywood llora la pérdida de la icónica actriz Catherine O'Hara
AP
La muerte de Catherine O'Hara conmueve a la industria del entretenimiento.