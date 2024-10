Saoirse Ronan en The Outrun: Una historia de superación

El detalle de filmar el nacimiento de un cordero es que sólo tienes una toma.

Saoirse Ronan se había levantado al amanecer para observar en acción a los granjeros locales de las Islas Orcadas de Escocia, empapándose de todo lo que podía. Pero pronto le tocó el turno a ella. No solo tendría una vida en sus manos: tenía que parecer que lo había hecho desde siempre. Estaba aterrorizada.

No sería la última vez que Ronan, de 30 años, tendría que salir de su zona de confort para hacer "The Outrun" (que se estrena el viernes), un retrato desgarrador y trascendente de la adicción y la recuperación que produjo junto a su esposo, el actor Jack Lowden. Gritaba y gritaba y decía las cosas más malas que se le ocurrían a sus compañeros de reparto. Pasaba de la euforia a la profunda tristeza en un abrir y cerrar de ojos en una neblina caótica y borracha. Y ella arabía las profundidades desesperadas de una persona muy enferma a punto de recaer.

Pero después de 20 años de actuación, este era un desafío para el que estaba lista. Hay una razón por la que su actuación, definitoria y distintiva en un currículum lleno de personajes memorables, desde Briony Tallis hasta Lady Bird, ha sido comparada con Gena Rowlands en "A Woman Under the Influence" ( "Una mujer bajo la influencia").

Fue Lowden quien puso en sus manos las populares memorias de Amy Liptrot durante la pandemia, pensando que podría ser un papel interesante para ella.

"Tendemos a sentirnos atraídos por el mismo tipo de material", dijo Ronan en una entrevista reciente con The Associated Press. "Confío en su gusto y opinión. Me importa más que la de cualquier otra persona".

Ambos estaban en un punto en el que sentían que tenían más que dar al cine que sólo actuar. Querían más responsabilidad, más agencia para ayudar a dar forma al material que tanto amaban. Y así, Ronan y Lowden se embarcaron en un viaje para hacer "The Outrun" juntos. Producir, dijo, hizo que se enamorara aún más del cine.

"Solo hizo que la experiencia como actriz fuera aún más rica", dijo Ronan. "Tenía historia con cada una de las decisiones que se habían tomado. Yo fui parte de eso y había una parte de mí en esas decisiones".

Una de las primeras elecciones Liptrot, Ronan y la cineasta alemana Nora Fingscheidt fue inventar un nuevo nombre para Amy con el fin de crear una distancia saludable de su sujeto de la vida real. Se decidieron por Rona, por una isla deshabitada que se puede ver desde la granja real de los Liptrot.

La producción implicaría una extensa preproducción en las Islas Orcadas, en un rincón remoto de Escocia, para obtener el alcance completo de su esplendor natural durante un año, incluyendo el nacimiento de corderos y la anidación de aves. La película salta entre su infancia, su caída en Londres y su regreso a las Orcadas, con momentos sublimes sobre la historia del lugar, el folclore y lo que pasa por la cabeza de Rona. La odisea termina aislada en la diminuta isla de Papay.

"Queríamos crear una película poética en la que las imágenes y la atmósfera te acompañen durante mucho tiempo después de verla", escribió el director Fingscheidt. "Una película que te lleva en un viaje, no sólo a las Orcadas o Londres, sino en un viaje espiritual al mundo interior de una mujer joven, criada en circunstancias extremas, que busca su lugar en la vida sin alcohol".

En las caóticas partes de Londres, en las que la relación de Rona con su novio Daynin (Paapa Essiedu) se desmorona bajo el peso de su adicción, Ronan se encontró disculpándose a menudo con sus compañeros de pantalla. Para capturar el alcance total de la crueldad de Rona, Fingscheidt le pidió a Ronan que lo tomara personal y fuera mala.

"Nunca había explorado eso antes con un personaje para ser tan cruel y genuinamente malo", dijo Ronan. "Pero realmente tienes que decir, está bien, estoy haciendo esto por el bien de la autenticidad y honrando la vida de Amy. En cierto modo, se sintió más respetuoso con las personas que se vieron afectadas por la enfermedad de Amy. Porque la crueldad, la mezquindad y la fealdad que sale... He experimentado yo misma. Es increíblemente doloroso. Si íbamos a hacer justicia a esta historia y a su experiencia, necesitábamos mostrar todo eso".

Detrás de escena, Lowden, quien es escocés y es particularmente apasionado por contar historias escocesas, fue una presencia útil que entendió la cultura y la gente. Trabajaron con muchos lugareños en la pequeña comunidad de Orkney y Papay, que no tiene hoteles. A Ronan le encantaba cuando podía estar en el set. Se casaron en privado a principios de este año.

"Es uno de esos enigmas en los que, sí, es un actor brillante, brillante y es tan increíble en la pantalla, pero la mayoría de las veces preferiría ver a otra persona brillar", dijo. "Le encanta estar detrás de escena, asegurándose de que todos tengan lo que necesitan y de que el set funcione bien. Es un productor natural".

Después del rodaje, Ronan estaba lista para dejar ir a Rona. Se tomó un descanso de seis semanas y se fue de vacaciones en tren por Europa para sacudirse de encima. Luego debía estar en otro set: la muy esperada película de la Segunda Guerra Mundial de Steve McQueen "Blitz", una película de AppleTV+ que se estrena en cines el 1 de noviembre. Interpreta a una madre que busca a su hijo de 9 años, que se suponía que estaba a salvo en la campiña inglesa, pero se ha embarcado en un peligroso viaje para volver con ella.

"Estoy emocionada de que estas dos películas salgan a la vez porque no podrían ser más diferentes", dijo Ronan. "Es muy emocionante para mí estar en ambas. Se sienten muy personales por diferentes razones".

También ya están dando de qué hablar rumbo a los premios. Ronan ha sido nominada a cuatro premios Oscar como actriz, desde "Atonement" ("Expiación. Más allá de la pasión"), pero aún no ha ganado. Este año es posible que pueda obtener una nominación principal y de reparto por los dos proyectos. Pero ella está más enfocada en darlos a conocer al mundo. Y en "The Outrun", que ha visto desde el desarrollo hasta el lanzamiento, está orgullosa de una actuación que no está segura de haber sido capaz de hacer hace unos años.

"No creo que sea necesariamente algo que hubiera tenido la fuerza de carácter para asumir años antes", dijo Ronan. "Pero como que me sentí tan feliz y asentada en mi propia vida, y profesionalmente hablando, me sentí lista para interpretar a alguien que era tan desordenada y desconectada como ella. Estaba más que dispuesta a rendirme, a no saber qué iba a ser de este personaje, en qué se iba a convertir".

Además, ahora sabe cómo dar a luz a un cordero.

"Solo tienes que entrar y hacerlo", se rio.