Saskia Niño de Rivera cuestiona a la madre de "Fofo" Márquez por polémica declaración

Fofo Márquez fue este miércoles declarado culpable del delito de intento de feminicidio y sentenciado a 17 años de prisión.

Este fallo judicial tiene su origen en los hechos ocurridos el año pasado, cuando el influencer agredió a Edith "N" en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México.

Desde su arresto, la situación del creador de contenido en prisión ha sido complicada, tal como lo relató su madre, Sandra Xóchitl, en una reciente entrevista con Adela Micha en el programa La Saga.

Durante la conversación, ésta expresó que lo mejor para su hijo, dado el contexto de su condena, sería que "se fuera con su papá". Este comentario generó una controversia inmediata, pues su padre falleció hace algunos años de cáncer, lo que ha sumado una capa de complejidad emocional a la situación.

Las palabras de la madre de Rodrigo no pasaron inadvertidas y rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En este contexto, Saskia Niño de Rivera, activista y defensora de los derechos humanos, reaccionó a las declaraciones de Xóchitl a través de una publicación en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

Niño de Rivera, quien en diversas ocasiones ha abogado por la justicia y los derechos de las víctimas de violencia, cuestionó la postura de la madre del influencer. En su mensaje, destacó lo siguiente:

"¿Prefiere a su hijo muerto que en la cárcel? Pienso en todas esas mamás que buscan a sus hijos desaparecidos y que darían la vida por encontrar, incluso en la cárcel, a sus hijos. Como mamá, no concibo una declaración como esta. Desear la muerte de nuestros hijos".

Este comentario desató una serie de reacciones tanto a favor como en contra. Sin embargo, lo que realmente generó polémica no fueron tanto las declaraciones de la mamá del influencer en la entrevista, sino una publicación previa de la comunicadora, donde recalcó la necesidad de buscar justicia de manera equitativa para todas las personas, independientemente de su estatus o visibilidad mediática.

Esto hizo que internautas dejaran comentarios como: "No cambies de tema, estabas diciendo que era por una venganza ¿no? TODOS sabemos que si el wey está así es por qué en su casa le faltó un te quiero y un abrazo": "Pero según tú no es justa la sentencia que recibió, desde declaraciones así te das cuenta que hay gente que solo es rica por qué tiene $ pero no entienden límites"; "Es un problema menos para ella. Solo está pensando en el calvario que se le viene, pero no a su hijo, a ella y solo a ella".