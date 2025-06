Scarlett Johansson se roba la noche en el CCXP México

Por casi media hora Scarlett Johansson fue la heroína de la noche de este sábado. Y no sólo porque ese es su papel en la nueva entrega de Jurassic Park, de la cual presentó unos minutos inéditos acompañados del director y el elenco, sino porque llegó a bordo de un auto alusivo a la cinta y, además, al habérsele dado una silla alta, optó por quedarse en pie algunos minutos, antes que los demás la siguieran.

"Estoy bien, estoy bien", dijo la actriz cuando le pidieron un asiento más cómodo.

Es más: fue la primera en voltearse hacia la gran pantalla del CCXPMX, la convención de cómics que se realiza en el Centro Banamex, para observar el tráiler oficial y una escena que ocurre a bordo de un yate rodeado por dinosaurios.

"Tendría unos 9 o 10 años cuando vi la película en el cine y fue un momento mágico, incluso tenía una tienda de campaña de Jurassic Park", recordó sobre su primer acercamiento con la aventura jurásica.

"Jurassic World: Rebirth", que llegará a salas en julio, se ubica cinco años después de "Jurassic World: Dominio". En la nueva entrega, los dinosaurios no la han pasado bien, pues el clima ha sido un gran problema para ellos, por lo que comienzan a refugiarse en sólo ciertas zonas del mundo que replican sus ambientes antiguos.

Y es ahí donde tres de los más poderosos de la especie parecen tener en su genética lo necesario para un gran avance científico que ayudará a la humanidad.

Scarlett comparte créditos con el mexicano Manuel García Rulfo (Pedro Páramo), Jonathan Bailey (Bridgerton) y Mahershala Ali (Green Book), bajo la dirección de Gareth Edwards (Rogue One: una historia de Star Wars), contando con guión de David Koepp, autor de la primera cinta.

"Los personajes están en peligro en todo momento y la gente va a sentir terror, estuvimos cuatro meses en todo tipo de circunstancia. Si estábamos en la playa decías que sí parecía jurásica, en la selva igual y de pronto con eso comenzaba a sonar la música en tu cabeza", recordó Scarlett.

Reconoció que tuvo la oportunidad de conocer a Steven Spielberg, creador original de la franquicia fílmica, e intentó ser cool.

"Le dije que él sembró esa chispa en mí", expresó.

García Rulfo no se "escapó" de que los asistentes gritaran "¡Xico, México!" cuando fue presentado, contestando él con un aplauso.

"Estar con actores que he admirado en toda mi carrera, la neta qué chido, qué chido", expresó.

"Hay nuevos dinosaurios", adelantó brevemente.