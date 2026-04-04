SCOTT PILGRIM REGRESA A LOS VIDEOJUEGOS

Robots, demonios, veganos con superpoderes... Todo cabe en el mundo de ´Scott Pilgrim´ que, tras seis novelas gráficas, una película y una serie animada en Netflix, regresa al mundo de los videojuegos con ´Scott Pilgrim EX´, un juego de acción clásico estilo de las recreativas de los ´80 (género ´beat ´em up´) y el encanto del mejor anime.

La serie de novelas gráficas del canadiense Bryan Lee O´Malley publicadas originalmente entre 2004 y 2010 contaba la historia de Scott Pilgrim, un bajista de 23 años que vive en Toronto (Canadá) y debe derrotar a los siete exnovios malvados de la chica de sus sueños, Ramona Flowers.

Con tono de comedia romántica y llena de batallas surrealistas y referencias a la cultura pop, el manga y los videojuegos, ´Scott Pilgrim´ capturó la esencia de la generación millennial y la cultura hipster. Algo que ayudó a reforzar la adaptación cinematográfica de culto dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead.

´Scott Pilgrim EX´ llega a consolas y ordenadores como una continuación de la serie animada de Netflix ´Scott Pilgrim da el salto´, que ya amplió el universo de la saga y lo adecua a nuevas generaciones, de la mano de Tribute Games, un estudio conformado por extrabajadores del anterior videojuego de la franquicia.

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