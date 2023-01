Se cumplen 5 años desde que murió Dolores O´Riordan, vocalista de The Cranberries

A-AA+

Ya pasaron cinco años de la muerte de una de las artistas más queridas por el público, Dolores O´Riordan quien fue vocalista de la banda The Cranberries, quien murió ahogada por una intoxicación alcohólica el 15 de enero del 2018, a los 46 años de edad.

La estrella musical de origen irlandés fue encontrada sin vida en un hotel en Londres, en donde se ahogó dentro de una bañera, tras ingerir bebidas alcohólicas.

El encargado de dar la noticia de su fallecimiento fue su publicista, aunque al principio no se informó de las causas de su muerte; este trascendido se conoció hasta meses después de que se llevaran las respectivas investigaciones.

La intérprete de éxitos como "Zombie", "Dreams", "Promises" y "Linger" se encontraba en aquella ciudad europea para realizar una sesión de grabación; una de sus últimas publicaciones en Twitter fue una fotografía con su gato.

Dolores Mary Eileen O´Riordan Burton, nombre completo de esta cantante, nació el 6 de septiembre de 1971 en Limerick, Irlanda, tenía tres hijos y llegó a declarar que era admiradora del papa Juan Pablo II.

Su amor por la música nació desde muy temprana edad, ya que cuando tenía tres años cantaba en lugares como el colegio, la iglesia y su casa.

En el grupo en donde saltó a la fama: The Cranberries, formado entre los años 1989 y 1990, se integró luego de que la alineación la eligiera tras hacer casting; fue en la década de los 90 cuando tuvo una gran popularidad, pues la agrupación llegó a vender más de 40 millones de discos.

Luego de que, en el 2003, la banda hiciera una pausa, Dolores tomó la decisión de emprender su carrera como solista al lanzar temas como "Are you listening?" y "No baggage"; a través de sus producciones en solitario envió mensajes en contra de la guerra y a favor de los infantes.

Respecto a su vida amorosa, la también compositora estuvo casada durante 1994 al 2014 con el exgerente del grupo Duran Duran, Don Burton, con quien logró tener tres hijos.