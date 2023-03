Se cumplen dos años de la muerte de "Cepillín"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Hace dos años se dio a conocer la muerte de Ricardo González, mejor conocido como "Cepillin, el payasito de la tele", quien dedicó la mayor parte de su vida a hacer reír a los niños a través de programas de televisión, discos y muchas funciones en circos y otros escenarios.

Originario de Monterrey, Nuevo León, Ricardo González Gutiérrez, nació el 7 de febrero de 1946. Sus comienzos en la actuación no fueron más que pura casualidad pues él era estudiante de odontología y planeaba para su vida algo totalmente diferente.

Al igual que muchos otros doctores y especialistas de la salud, "Cepillín" comenzó a maquillarse como payaso para poder tratar a los niños y gracias a su talento pronto fue invitado a trabajar en un programa de televisión dirigido a los niños.

Luego de siete años con su programa, decidió probar suerte en la Ciudad de México y llegó con un proyecto para el público infantil que rápidamente no solo fue aceptado sino también exportado y pronto se volvió uno de los talentos más cotizados de Televisa.

Con su programa "El show de Cepillín" vinieron además discos donde grabó temas que se han vuelto clásicos como: "Las mañanitas con Cepillín", "La feria de Cepillín", "En el bosque de la China" y "Tomás", entre muchos otros.

Ricardo González vivió años de gloria y tras su salida de la televisión le siguió el Circo de Cepillín con el cual viajó por todo el país.

Luego de años de éxito, sobre todo en la década de los setenta e inicios de los ochenta, su salud comenzó a deteriorarse y desde el año 2005 comenzó a tener problemas en el corazón. De hecho, tuvo tres infartos: 2005, 2006 y 2015. Todos a consecuencia de su vida de fumador y de no tener los mejores cuidados.

De alguna forma "Cepillín" presentía que su final estaba cerca y un año antes de morir pensó en realizar un homenaje por sus 50 años de trayectoria. Incluso, hizo un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para poder realizarlo en el Zócalo; sin embargo, estábamos en plena pandemia por lo que el merecido homenaje en vida nunca llegó.

"Cepillín" fue internado el 28 de febrero de 2021 por un fuerte dolor en la espalda y cuando se le realizaba una complicada cirugía se le detectó un cáncer en estado avanzado.

A pesar de que le colocaron ocho tornillos y dos varillas en la columna, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente por lo que tuvieron que internarlo en terapia intensiva e intubarlo por una neumonía.

Su muerte se anunció el 8 de marzo de 2021 a consecuencia de un paro cardiaco. Tenía 75 años.

Su partida, al igual que la de muchos famosos, pasó un poco desapercibida pues aconteció en plena pandemia, por lo que nunca se realizó un homenaje físico y, a dos años de su partida, tal parece que su legado ha comenzado a diluirse, pues solo unos cuantos recuerdan al "Payasito de la tele".