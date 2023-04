Se filtra nombre y la lista de canciones de próximo disco de Shakira

A-AA+

Shakira dejó atrás su etapa en Barcelona y se mudó a Miami para dar vuelta la página en su vida. Después de la separación de Gerard Piqué y las canciones que lanzó haciendo catarsis sobre cómo vivió el último tramo de la relación, la colombiana está lista para iniciar de nuevo del otro lado del continente.

Así lo expresó en Instagram, con una foto de la ciudad española y un sentido mensaje sobre sus años allí. Pero la carrera de la cantante sigue a paso firme incluso se habla de que volverá a los escenarios. Todo indica que el 12 de octubre se presentará en el en el Estadio Nacional de Lima, en la capital peruana, que tiene capacidad para más de 40 mil personas.

La noticia ha enloquecido a los fanáticos de Shakira que ya expresan su ansiedad en las redes sociales. Ella no lo ha confirmado, pero sí está agendado en el calendario del estadio. Mientras estas dudas terminan de evacuarse y se especula con que habrá más conciertos de ella en otras ciudades de Latinoamérica, se habla de su nuevo disco.

La cuenta Molusco TV filtró el material del nuevo disco de Shakira, que se llamará deseo Inherente, para el cual no hay aun fecha de lanzamiento, pero sí, al menos, nombres de sus canciones. Una de ellas lleva el nombre del disco y el resto se llaman "Una cuestión", "Los que quieren", "Poco valor", "La sombra", "Inverso", "Decisión", "The outcast" y "Wild times". Hay colaboraciones con artistas muy conocidos como Maluma, Karol G, Rosalía, Coldplay, entre otros.

El nuevo disco de Shakira llega más de cinco años después del último que se llamó "El Dorado" y este será el duodécimo álbum que estrene. En aquel disco, la relación Gerard Piqué era distinta, porque una de las canciones que lo integran es "La bicicleta" con Carlos Vives, una de las letras que le dedicó al deportista.