Se filtra presunto correo que Jolie envió a Brad Pitt tras divorcio

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- En medio de la batalla por la venta de Chateau Miraval, la bodega francesa donde Brad Pitt y Angelina Jolie se comprometieron (2014), salió a la luz un correo electrónico en el que la actriz le explicaba las razones a su expareja de por qué quería cortar relación con la propiedad.

Fue en redes sociales donde se viralizaron las supuestas imágenes que la mujer habría escrito en enero de 2021, recordemos que meses después se dio a conocer la venta de la parte de Jolie por 160 millones de dólares, situación que llevó a Pitt a demandar a la estrella de "Maléfica" por intentar dañar la reputación del viñedo que tenían en conjunto, además de que la venta no le habría sido supuestamente notificada.

En el texto, Jolie señaló que eligió mandar un correo para "evitar emocionarse".

"Es el lugar al que trajimos a los gemelos a casa y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que contenía la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora es imposible escribir esto sin llorar. Atesoraré mis recuerdos de lo que fue hace una década", se lee.

La actriz añadió: "es también el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia y de un negocio centrado en el alcohol y que había esperado que de alguna manera se convirtiera en algo que nos mantuviera unidos".

También manifestó que se sintió excluida con respecto a los negocios de la bodega, ya que se tomaban decisiones sin que ella estuviera de acuerdo y por otra parte el dinero también se gastaba sin su consentimiento.

Además señaló que ya no quería ser relacionada tanto pública como de forma privada con negocios que tuvieran que ver con el alcohol, debido a que el comportamiento alcohólico había dañado a su familia.

Con respecto a la venta de la parte de la actriz, fue vendida a al oligarca ruso Yuri Shefler. Pitt señaló que la compra violó un "entendimiento mutuo" que se estableció en 2019 cuando la expareja se divorció, ya que acordaron no venderla sin la aprobación del otro.