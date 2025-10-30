Sean Diddy Combs trasladado a prisión federal para cumplir sentencia

logo pulso
Sean Diddy Combs cumplirá una condena de más de 50 meses en la cárcel Fort Dix, conocida por sus programas de rehabilitación. Su traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.

Por El Universal

Octubre 30, 2025 05:19 p.m.

Por El Universal

Octubre 30, 2025 05:19 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Luego de permanecer durante más de un año en el centro de detención de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el rapero Sean "Diddy" Combs fue trasladado a una prisión federal en la que deberá cumplir su sentencia de más de 50 meses.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el rapero fue reubicado en la cárcel Fort Dix, en Nueva Jersey, la cual es considerada de baja seguridad; y su traslado de realizó la madrugada de este jueves, bajo estrictas medidas.

La elección del centro penitenciario no fue casualidad. Según publicó el medio estadounidense, el equipo legal de Combs pidió específicamente este lugar, por sus programas de rehabilitación (diseñados para reducir condenas) y de visitas familiares.

Fue el pasado 3 de octubre cuando el también productor recibió una sentencia de cuatro años de prisión por el delito de transporte con fines de prostitución, además deberá pagar una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada.

El hecho de que el recinto tenga una menor seguridad mantiene en alerta a los abogados, y es que, recientemente revelaron que mientras permanecía interno en Brooklyn fue atacado con un cuchillo, lo que llevó a reforzar su custodia.

La Oficina Federal de Prisiones en EU (BOP por sus siglas en inglés) adelantó que el artista podría salir libre en mayo del 2028, aunque no es algo definitivo.

SLP

El Universal

