Sebastián Caicedo deja en el pasado a Carmen Villalobos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Desde que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos anunciaron su separación luego de 14 años juntos mucho se ha hablado al respecto. Los dos confirmaron la ruptura luego de un tiempo y lo hicieron desde sus redes sociales. Con escuetos comunicados solo aseguraban lo que ya todos sabían, pero sin dar detalles.

Esta vez Sebastián Caicedo decidió dar por primera vez una nota, pero a corazón abierto. Y si bien no reveló que pasó en verdad hizo hincapié en varios temas y hasta llegó a hablar de su nuevo amor. También confesó qué debe tener toda mujer para conquistarlo.

---Dónde vive Sebastián Caicedo

El ex de Carmen Villalobos informó que tras la separación va y viene. "Ahora vivo entre Medellín y México, audicionando allá y acá, no ha faltado el trabajo. Gracias a Dios vamos muy bien, reestructurándonos, actuando, creando mis propios negocios y saliendo adelante", detalló.

---Qué tiene que tener una mujer para enamorar a Sebastián Caicedo

"Los requisitos están complicados. Tiene que estar de la manito de Dios, como lleguen, pero que sepan bailar, sobre todo la salsa porque a mí me gusta. Que sepa cocinar, porque barriga llena y corazón contento", reveló Sebastián Caicedo.

---Quién es el nuevo amor del ex de Carmen Villalobos

"Hasta ´gay´ me han dicho. Aprovecho para aclararlo, no lo soy. El amarillismo siempre necesita tener su tope", recordó Sebastián Caicedo al dejar en claro que lo suyo es "una carrera de 23 años con pandemia incluida, con un matrimonio de 14 años súper bonito y en estos momentos es un renacer, una nueva vida".

Fue ahí cuando le preguntaron sobre cómo está su corazón. El ex de Carmen Villalobos aseguró que su nuevo amor no es una mujer, sino que se trata de Dios. "Enamorado, estoy estrenando un amor que tenía hace muchísimos años, pero ahora soy más fiel", sostuvo.

"Estoy de la mano de Dios, que es el único que no nos abandona, ahora estoy más fiel y más enamorado y agarrado de él. Estoy feliz, tranquilo, echando para adelante y eso hay que dejarlo atrás. El pasado pisado, desear siempre lo mejor y seguir de la mano de Dios", agregó Sebastián Caicedo.