Secuela de "Avatar" domina otra vez taquilla norteamericana

"Avatar: The Way of Water" está en la cima de la taquilla norteamericana por tercera semana consecutiva y no muestra señales de estar perdiendo ritmo.

La muy esperada secuela de la primera película "Avatar", dirigida por James Cameron, recaudó un estimado de 63 millones de dólares durante el fin de semana festivo, aproximadamente la misma cantidad que la semana pasada, y en total ha recaudado 400 millones de dólares a nivel nacional y más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo. "The Way of the Water" ya ocupa el puesto número 15 de estrenos mundiales más taquilleros en la historia, sólo un puesto por debajo de la primera "Black Panther".

Las cifras publicadas el domingo por la firma Comscore muestran que "Avatar" está muy por delante del segundo puesto: el spinoff de "Shrek" de Universal: "Puss in Boots: The Last Wish", que recaudó un estimado de 16 millones de dólares, y de "Black Panther: Wakanda Forever" de Disney, que logró aproximadamente 4,8 millones de dólares.

A continuación, las cifras estimadas por venta de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma Comscore. Las cifras definitivas se publicarán el lunes.

1. "Avatar: The Way of Water", 63 millones de dólares.

2. "Puss in Boots: The Last Wish", 16 millones.

3. "Black Panther: Wakanda Forever", 4,8 millones.

4. "I Wanna Dance With Somebody", 4,2 millones.

5. "Babylon", 2.7 millones.

6. "Violent Night", 2,1 millones.

7. "The Whale", 1,3 millones.

8. "The Fabelmans", 1,1 millones.

9. "The Menu", 1,1 millones.

10. "Strange World", 538,000 dólares.