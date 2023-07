Seis series de HBO que llegarán a Netflix

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- De entre todas las opciones de series y películas que el espectador tiene en su plataforma de streaming diferente nunca había sucedido que un título original de una app se trasladara a otra.

Eso sucederá con algunos de los títulos de HBO Max, que se ha convertido en Max desde que su su productora decidió hacer cambios en la estructura. Varios títulos que pertenecían al catálogo de la plataforma morada ahora estarán disponibles también en la de la roja y aquí te decimos por qué.

Desde que Warner Bros se asoció con Discovery se han hecho modificaciones en términos de licencias de los títulos que disponían, entre ellos los de HBO Max.

El CEO de la compañía, David Zaslav, dijo que estaban abiertos a la posibilidad de renunciar a la exclusividad y licenciar contenido para aumentar los resultados finales. Es por eso que algunos de los títulos que originalmente estaban sólo en sus plataformas ahora están siendo liberados para que, además de Max, también estén disponibles en otros portales.

Por ahora ya está disponible con todas sus temporadas la serie "Insecure", pero se confirmó que otros títulos también fueron adquiridos. Estos son:

"Insecure". La historia sobre Issa, una chica negra de 30 años que vive en Los Ángeles, donde conoce a Molly y juntas comienzan una amistad en la que comparten vivencias, inseguridades y victorias. La serie está basada en una serie web creada por la protagonista, Issa Rae, quien escribió la historia para su canal de YouTube. Ya disponible

"Six feet under". Creada en 2001 esta serie sigue a la familia Fisher, quienes son propietarios y operadores de una casa funeraria en Los Ángeles. Nate, el mayor, queda al frente como socio después de que su padre fallece, pero a él no le gusta tanto la idea, mientras su hermano David es el encargado de embalsamar a los cuerpos y su hermana Clarie es una artista alternativa, que aparentemente está lejos de este espectro familiar, pero no es así. Juntos darán una visión de la vida y la muerte con un toque de humor negro. Próximamente.

"Band of brothers". Basada en un libro homónimo y coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks, esta serie cuenta las historias de la vida real de algunos miembros de la compañía Easy 506 y sus experiencias como parte de un regimiento de la infantería paracaidista del ejército de Estados Unidos, recreado a partir del texto y de entrevistas con los veteranos. Próximamente.

"The pacific". En la misma línea, esta serie está basada en los reportes de los marinos de Estados Unidos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Robert, Eugene y el sargento John son algunos de los diez personajes que se siguen a través de las memorias. Próximamente.

"Ballers". Protagonizada por Dwayne Johnson como Spencer, esta serie cuenta la historia de un jugador de la NFL retirado que comienza una carrera como asesor financiero de otros jugadores. Tiene composiciones de Lil Wayne. Próximamente.

"True blood". Adaptada de una de las novelas más vendidas de Charlaine Harris, esta serie habla de Sookie, una mesera en una pequeña ciudad de Louisiana, quien tiene una particularidad que hace que los habitantes la cataloguen como extraña: lee las mentes de los que están a su al rededor. Por si fuera poco, decide comenzar una relación con Bill Compton, un hombre recién llegado que confiesa ser un vampiro de 173 años, quien ha sobrevivido con su manada gracias a la sangre sintética, que ha hecho posible su supervivencia sin la necesidad de cazar humanos. Próximamente.