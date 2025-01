Postura de Selena Gomez y crítica de Dross Rotzank

La actriz y cantante Selena Gomez se pronunció recientemente sobre la crisis migratoria que afecta a miles de mexicanos en Estados Unidos.

A través de un emotivo video en sus historias de Instagram, la artista lamentó la situación de las familias y niños que enfrentan deportaciones masivas como resultado de las políticas implementadas durante la administración del expresidente Donald Trump.

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de empatía pronto quedó eclipsado por un comentario incendiario del conocido youtuber venezolano Dross Rotzank.

La respuesta de Selena Gomez a la crisis migratoria

En el video, que posteriormente eliminó de sus redes sociales, Selena expresó entre lágrimas: "Toda mi gente está siendo atacada, los niños, no lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer, intentaré todo, lo prometo".

Estas palabras estuvieron acompañadas de un icono de la bandera de México y reflejaron su preocupación por la situación de los migrantes, especialmente los niños, quienes son uno de los sectores más vulnerables en estas circunstancias.

Este gesto generó un sinfín de reacciones entre sus seguidores, quienes aplaudieron la empatía y el compromiso de la cantante con sus raíces mexicanas. Sin embargo, no todos compartieron su postura, y entre las críticas más duras estuvo la de Ángel David Revilla Lenoci, conocido como Dross.

Dross y su polémico mensaje en redes

El youtuber venezolano, quien tiene millones de seguidores en plataformas digitales, reaccionó de manera contundente al video de Selena Gomez. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), publicó un breve pero incendiario mensaje dirigido a la cantante: "¡Cállate, estúpida!".

Aunque el tuit fue breve, su impacto fue inmediato, acumulando más de 259 mil visualizaciones y generando miles de reacciones en cuestión de horas. Mientras algunos usuarios apoyaron el comentario de Dross, calificando las palabras de Selena como "innecesarias" o "sensacionalistas", otros criticaron al youtuber por su falta de sensibilidad hacia un tema tan delicado como la crisis migratoria.

El choque de opiniones sobre este intercambio refleja el clima polarizado que rodea los temas migratorios en redes sociales. Por un lado, los seguidores de Selena Gomez destacan que su mensaje, aunque emocional, buscaba visibilizar el sufrimiento de miles de personas afectadas por las deportaciones. Su conexión con México, país de origen de su padre, agrega un matiz personal a su postura.

Por otro lado, los detractores, liderados en esta ocasión por Dross, cuestionaron la autenticidad de sus palabras y señalaron que el mensaje de la cantante pudo haberse percibido como oportunista o fuera de lugar, al no ofrecer soluciones concretas más allá de su apoyo emocional.