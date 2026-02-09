"SEND HELP" NÚMERO UNO EN TAQUILLA

Hollywood recibió en gran medida la atención al Super Bowl este fin de semana: el thriller de supervivencia "Send Help" repitió como el número uno en venta de boletos y el documental de Melania Trump "Melania" cayó bloqueado en su segundo fin de semana de estreno.

El fin de semana del Super Bowl es prácticamente uno de los momentos de menor asistencia al cine del año. Fue el segundo fin de semana más lento el año pasado y en 2024 adquirió el último lugar en asistencia al cine.

En cambio, los estudios centraron su atención en publicitar películas para la enorme audiencia televisiva. Entre los tráileres que se esperaban en la transmisión de la NFL el domingo estaban "Mandalorian and Grogu" de The Walt Disney Co., la biografía de Michael Jackson de Lionsgate, "Michael" y "The Super Mario Galaxy Movie" de Universal Pictures.