"SEND HELP" NÚMERO UNO EN TAQUILLA

Por AP

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Hollywood recibió en gran medida la atención al Super Bowl este fin de semana: el thriller de supervivencia "Send Help" repitió como el número uno en venta de boletos y el documental de Melania Trump "Melania" cayó bloqueado en su segundo fin de semana de estreno.

El fin de semana del Super Bowl es prácticamente uno de los momentos de menor asistencia al cine del año. Fue el segundo fin de semana más lento el año pasado y en 2024 adquirió el último lugar en asistencia al cine.

En cambio, los estudios centraron su atención en publicitar películas para la enorme audiencia televisiva. Entre los tráileres que se esperaban en la transmisión de la NFL el domingo estaban "Mandalorian and Grogu" de The Walt Disney Co., la biografía de Michael Jackson de Lionsgate, "Michael" y "The Super Mario Galaxy Movie" de Universal Pictures. 

Bad Bunny rinde tributo a Puerto Rico y resalta la rivalidad boxística entre México y la isla en el show de medio tiempo

Bad Bunny es aplaudido por su presentación en el Super Bowl y su mensaje de amor frente al odio. Políticos mexicanos elogian su actuación.

Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin se roban el show en el Super Bowl LX con actuaciones sorpresa.

Las críticas a Bad Bunny en el show del Super Bowl provocan reacciones de Eduardo Verástegui y seguidores.